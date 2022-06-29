Столтенберг заявил о подготовке НАТО к эскалации с Россией с 2014 года

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НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года, военная операция не стала для альянса неожиданностью, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

«НАТО давно готовилась к такой вероятности, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна», — сказал он, добавив, что западная разведка предупреждала страны-члены НАТО о наращивании Россией военных сил у границ с Украиной и ее планах начать военные действия.

«Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону», — пояснил Столтенберг.

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