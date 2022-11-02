Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО у границ России

Численность многонациональной группировки превысила 30 тыс. человек. По словам Шойгу, количество военных в ближайшее время может еще увеличиться

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Многонациональная группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза, до более чем 30 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — перечислил он.

По словам Шойгу, размер группировки может увеличиться «в ближайшей перспективе».

Министр выступил на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. В белорусском Генштабе в мае заявили, что Североатлантический альянс вдвое нарастил военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе по сравнению с прошлым годом. Значительную часть военных (37,5 тыс.) перебросили для усиления восточного фланга из континентальной части США, из них около 24,5 тыс. человек разместились в Польше и странах Балтии, отметили в Минске.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин добивался от США и НАТО гарантий безопасности, в частности отказа альянса от расширения на восток. Переговоры о гарантиях не привели к конкретным результатам. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию.

После этого заявки на вступление в НАТО подали Швеция и Финляндия, а затем и Украина. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Путин настаивал на отказе НАТО от расширения, но добился обратного и теперь «получит больше НАТО у российских границ».

Столтенберг анонсировал увеличение численности сил быстрого реагирования блока с 40 тыс. до 300 тыс. человек к 2023 году. В принятой на саммите в Мадриде стратегической концепции НАТО Россия названа «наиболее серьезной и прямой угрозой» безопасности». По словам генсека, альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года, поэтому усилил военное присутствие на востоке.