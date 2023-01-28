Глава военного комитета НАТО Бауэр: мы готовы к прямой конфронтации с Россией

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Размещение дополнительных боевых сил на восточном фланге — в Болгарии, Румынии и других странах — в НАТО назвали «сигналом русским» о готовности альянса защищаться

Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP.

«Готовы», — ответил он, отвечая на вопрос журналистки, готово ли НАТО к прямой конфронтации с Россией.

Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

«И я думаю, что это важный сигнал русским... [...], чтобы показать им, что мы готовы, если они решат прийти к НАТО», — сказал Бауэр.

Конфликт России и Запада не ограничивается только Украиной, считает он. «Это про возвращение к Советскому союзу», — заявил адмирал.

Он также счел, что поставки Киеву западного оружия сами по себе не являются эскалацией конфликта, поскольку «Украина пытается вернуть то, что ей принадлежит». По его утверждению, если «Россия остановится», то никакого обострения не будет.

Российская военная операция на Украине продолжается с 24 февраля прошлого года. Москва объяснила необходимость ее проведения защитой населения Донбасса и предотвращением угрозы со стороны НАТО. Кремль выступал с критикой поставок Киеву западного оружия. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, альянс де-факто "влезл" в конфликт на Украине. Он также указывал, что передача Киеву оружия, военной техники и танков не помешает России достичь целей военной операции.