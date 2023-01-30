Рябков обвинил НАТО в «зомбировании русофобскими страшилками» стран

НАТО долгое время «зомбировало» соседствующие с Россией страны «русофобскими страшилками», заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — сказал он.

Российская сторона, по словам дипломата, «многократно давала понять» и «по-хорошему, и в более жесткой форме» объясняла, что делать этого не стоит. Кроме того, Москва предупреждала альянс о последствиях этих действий, добавил Рябков.

«Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России», — заключил замминистра.

Представители российского руководства не раз утверждали, что Запад и, в частности, НАТО, игнорируют требования Москвы в вопросах безопасности. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. В декабре 2021 года страна направляла свои предложения по этому поводу США. Затем, в январе 2022 года, состоялись три раунда переговоров между представителями России, НАТО, США и ОБСЕ.

Перед началом переговоров западные политики обвинили Россию в подготовке нападения на Украину. По итогам трех встреч стороны не смогли договориться по ключевым для российской стороны аспектам. Москва требовала нерасширения НАТО на восток и отказа от принятия в ее состав бывших республик СССР, включая Украину и Грузию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Украина как суверенное государство должна принять решение о вступлении в блок самостоятельно. Альянс придерживается политики открытых дверей в этом вопросе, говорил он. Такого же мнения придерживался Вашингтон.