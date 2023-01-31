В Киеве заявили о неспособности ВСУ противостоять иранским ракетам

Баллистические ракеты Zolfaghar (Фото: Sobhan Farajvan / Global Look Press)

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — РБК) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — сказал он (цитата по «Стране»).

Чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны системы противовоздушной обороны, такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и французские SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), добавил Игнат.

И Москва, и Тегеран отрицали поставки оружия и боеприпасов из Ирана для использования в спецоперации на Украине.

В октябре 2022 года Россия начала наносить массированные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. После первой атаки президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что стране не хватает возможностей для «закрытия неба». На тот момент, по его словам, Украина располагала только 10% необходимых ей систем ПВО. Президент попросил государства Запада нарастить поддержку такими системами.

В декабре 2022 года о поставке зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине объявили США. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что направить Киеву еще одну батарею ЗРК согласилась Германия. В Пентагоне предупреждали, что обучение украинских военных пользованию этим оружием займет несколько месяцев. Кроме того, поставить Киеву Patriot может Словакия, писала Corriere della Sera.

О том, что Франция и Германия договорились передать Украине ЗРК SAMP-T и заказать для него 700 ракет Aster-30 за €2 млрд, в январе сообщали L'Opinion и La Stampa.

Россия критикует военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле настаивают, что отправка вооружения не поможет урегулировать ситуацию, но не помешает Москве достичь целей спецоперации.