В Киеве заявили о неспособности ВСУ противостоять иранским ракетам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Порошенко объяснил значение Минских соглашений для Украины Политика, 09:16
Ефимов рассказал о планах редевеломпента участка в Щукине площадью 5 га Город, 09:14
Пять ошибок, которые не дают вам заработать на маркетплейсах Pro, 09:13
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:10
Кличко призвал МОК не допустить участия России на Олимпиаде в Париже Спорт, 09:03
Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным Финансы, 09:00
Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard Политика, 08:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
«Ростелеком» собрался купить «МегаФон». К чему приведет эта сделка Pro, 08:55
Проблемы студии из Якутии, прогнозы на год: главные события в видеоиграх Pro, 08:52
Президент Бразилии предложил формат урегулирования конфликта на Украине Политика, 08:48
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:44
МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже Спорт, 08:36
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией Политика, 08:24
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:18
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о неспособности ВСУ противостоять иранским ракетам

Представитель ВВС Украины: ВСУ не могут противостоять иранским баллистическим ракетам
Баллистические ракеты&nbsp;Zolfaghar
Баллистические ракеты Zolfaghar (Фото: Sobhan Farajvan / Global Look Press)

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель Военно-воздушных сил (ВВС) страны полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — РБК) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — сказал он (цитата по «Стране»).

Чтобы сбивать такие ракеты, Украине нужны системы противовоздушной обороны, такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и французские SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), добавил Игнат.

И Москва, и Тегеран отрицали поставки оружия и боеприпасов из Ирана для использования в спецоперации на Украине.

В октябре 2022 года Россия начала наносить массированные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. После первой атаки президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что стране не хватает возможностей для «закрытия неба». На тот момент, по его словам, Украина располагала только 10% необходимых ей систем ПВО. Президент попросил государства Запада нарастить поддержку такими системами.

В декабре 2022 года о поставке зенитно-ракетного комплекса Patriot Украине объявили США. Позже пресс-служба Белого дома сообщила, что направить Киеву еще одну батарею ЗРК согласилась Германия. В Пентагоне предупреждали, что обучение украинских военных пользованию этим оружием займет несколько месяцев. Кроме того, поставить Киеву Patriot может Словакия, писала Corriere della Sera.

Читайте на РБК Pro
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
Как использовать криптовалюту для международных расчетов
Стать самым умным: техники от магистра игры «Что? Где? Когда?»
Почему легализуется теневая экономика Индии — The Economist

О том, что Франция и Германия договорились передать Украине ЗРК SAMP-T и заказать для него 700 ракет Aster-30 за €2 млрд, в январе сообщали L'Opinion и La Stampa.

Россия критикует военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле настаивают, что отправка вооружения не поможет урегулировать ситуацию, но не помешает Москве достичь целей спецоперации.

Теги
Иран ВСУ ракеты Украина баллистические ракеты
Материалы по теме
Зеленский назвал жизненно необходимыми Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
Зеленский после танков запросил дальнобойные ракеты и самолеты
Политика
Подоляк сообщил о переговорах по поставкам ракет для ударов по Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter