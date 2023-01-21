Corriere della Sera узнала о схеме с передачей Украине Patriot из Италии

Зенитно-ракетный комплекс Patriot (Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press)

Италия может передать системы ПВО Samp/T Словакии, которая в обмен отправит Украине систему зенитно-ракетного комплекса Patriot, который используется в качестве средства противовоздушной обороны. Об этом пишет Corriere della Sera.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто дал интервью газете на встрече контактной группы по военной помощи Украине на базе «Рамштайн» в Германии, в котором сказал, что Италия направит военную помощь, когда выйдет указ об этом. Он добавил, что содержание указа секретно, поэтому неизвестно, что именно Италия отправит в качестве военной помощи Украине. Кросетто уточнил, что другие страны довольны той помощью, которую Италия оказывала и продолжит оказывать. При этом он не ответил изданию на вопрос об отправке Samp/T на Украину.

Газета уточняет, что Италия собирается передать Словакии сложную систему противовоздушной обороны Samp/T, а та передаст Германии свои ЗРК Patriot, где украинские специалисты смогут обучиться пользоваться.

10 января глава МИДа Антонио Таяни говорил, что Италия собирается отправить на Украину систему ПВО, но столкнулась с техническими проблемами. Власти не могут утвердить решение о новых поставках из-за политических разногласий и опасений насчет нехватки нужных систем у итальянской армии. В частности, против отправки ПВО выступили лидер партии «Лига» Маттео Сальвини и экс-премьер Сильвио Берлускони.

После начала российской военной операции Италия предоставила Украине пять пакетов военной помощи, однако в ноябре 2022 года они были заморожены. Кросетто заявлял, что новый пакет не готовится, но допустил его появление в будущем. В декабре совет министров одобрил продление поставок оружия Украине до конца 2023 года.

Россия критикует военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле настаивают, что отправка вооружения не способствует урегулированию ситуации — и не мешает Москве достигать целей операции.