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Франция и Австралия договорились вместе выпускать снаряды для Украины

Франция и Австралия договорились вместе производить снаряды для Вооруженных сил Украины
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Франция и Австралия займутся совместным производством снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Австралии Ричардом Марзлом (трансляция шла в Twitter правительства Франции).

«Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, которые могут быть направлены на Украину», — заявил Лекорню.

Австралия не является членом НАТО. Однако она также оказывает поддержку Украине. Как летом заявил Марзл, события на Украине Канберра рассматривает как конфликт, который «в значительной степени затрагивает национальные интересы» Австралии, поэтому она будет искать дальнейшие способы поддержки Киева.

Франция, являясь одним из ключевых членов НАТО, оказывает Киеву военную, политическую и финансовую помощь. В январе издание Politico узнало, что Париж рассматривает возможность отправить Киеву тяжелые танки Leclerc французского производства. По данным газеты Le Monde, к концу января Киев и Париж продолжают обсуждать вопрос о Leclerc, диалог ведется, «в частности, для оценки соотношения затрат и выгод от такой поставки», пояснил газете источник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки танков данного типа. Он поручил Министерству обороны проработать этот вопрос.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция поставит Киеву легкие танки. Речь шла о поставке танков AMX-10 RC. «Впервые танки западной разработки поставляются Вооруженным силам Украины», — заявили в Елисейском дворце.

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