В Австралии заявили о планах увеличить помощь Украине

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 27 июн, 16:17
В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК Пресс-релиз, 10:59
В Удмуртии задержали адвоката Сафронова Политика, 10:59
В Новороссийске второй раз за месяц ввели ЧС из-за снаряда времен войны Общество, 10:56
Новый руководитель отчаянно хочет стать «своим» в коллективе. Что делать Pro, 10:52
В ВТБ предупредили о маскирующихся под операторов телефонных мошенниках Финансы, 10:46
Michelin передаст российский бизнес в управление местному руководству Бизнес, 10:42
Новые горизонты: что даст Мурманской области газификация Пресс-центр, 10:42
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 10:37
Журналиста «Матч ТВ» дисквалифицировали на восемь лет за допинг Спорт, 10:34
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 16,4% Инвестиции, 10:30
Почему стоит отправиться в Турцию на лайнере Astoria Grande РБК Стиль, 10:28
Американская Whirlpool продаст российский бизнес турецкой Arcelik Бизнес, 10:28
В администрации президента призвали регионы искать фейки о ВС в соцсетях Политика, 10:24
Альтернатива кондиционеру: как охладить квартиру в жару Недвижимость, 10:22

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

В Австралии заявили о планах увеличить помощь Украине

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Австралия изучает дополнительные возможности поддержки Украины, помимо предоставления помощи на сумму $300 млн, заявил вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз, сообщает Skу News Australia.

По его словам, не вся ранее обещанная в рамках данного пакета помощь была передана Украине, но процесс доставки продолжается.

«Но мы также рассматриваем дополнительные способы, которыми мы можем поддержать Украину. Причина этого в том, что, хоть Украина и находится далеко от Австралии, мы действительно видим принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, — по сути, глобальный порядок, основанный на правилах, за который выступает Австралия», — сказал он.

Министр добавил, что события на Украине Канберра рассматривает как конфликт, который «в значительной степени затрагивает национальные интересы» Австралии, поэтому она будет искать дальнейшие способы поддержки Киева.

Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно
Политика
Фото:Martin Meissner / AP

Австралия вместе со странами Запада оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В начале апреля Канберра объявила, что Киев получит австралийские бронетранспортеры Bushmaster. Как отмечает издание The Canberra Times, на Украину должны были быть поставлены 40 машин, однако прибыли только 20. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал поставить больше Bushmaster Киеву.

По подсчетам РБК, с 24 января по 22 июня этого года Украина получила либо ей обещали предоставить военную помощь на общую сумму $38,466 млрд. Кремль отмечал, что поставки западной военной техники Киеву не помешают Москве достичь целей спецоперации, а «доставят больше страданий» самой Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить
Статьи
Pro
Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Теги
Австралия Украина военная помощь

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Страны ЕС одобрили выделение Украине еще €9 млрд финансовой помощи
Политика
Джонсон призовет лидеров G7 не допустить «усталости» от поддержки Украины
Политика
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $450 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter