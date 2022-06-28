В Австралии заявили о планах увеличить помощь Украине

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Австралия изучает дополнительные возможности поддержки Украины, помимо предоставления помощи на сумму $300 млн, заявил вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз, сообщает Skу News Australia.

По его словам, не вся ранее обещанная в рамках данного пакета помощь была передана Украине, но процесс доставки продолжается.

«Но мы также рассматриваем дополнительные способы, которыми мы можем поддержать Украину. Причина этого в том, что, хоть Украина и находится далеко от Австралии, мы действительно видим принципы, которые поставлены на карту в этом конфликте, — по сути, глобальный порядок, основанный на правилах, за который выступает Австралия», — сказал он.

Министр добавил, что события на Украине Канберра рассматривает как конфликт, который «в значительной степени затрагивает национальные интересы» Австралии, поэтому она будет искать дальнейшие способы поддержки Киева.

Австралия вместе со странами Запада оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В начале апреля Канберра объявила, что Киев получит австралийские бронетранспортеры Bushmaster. Как отмечает издание The Canberra Times, на Украину должны были быть поставлены 40 машин, однако прибыли только 20. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал поставить больше Bushmaster Киеву.

По подсчетам РБК, с 24 января по 22 июня этого года Украина получила либо ей обещали предоставить военную помощь на общую сумму $38,466 млрд. Кремль отмечал, что поставки западной военной техники Киеву не помешают Москве достичь целей спецоперации, а «доставят больше страданий» самой Украине.