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В конгрессе США заявили о процветании России без доллара вопреки санкциям

Конгрессвумен Грин: Россия доказала возможность процветать без доллара и дружбы с США
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия показывает, что для торговли и процветания не нужны доллар и дружба с США, заявила в своем Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тэйлор Грин. По ее мнению, «прокси-война» Вашингтона с Москвой на Украине может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой.

Грин — республиканка и сторонница бывшего президента Дональда Трампа, при котором, как она считает, страна жила «во времена мира во всем мире». Конгрессвумен раскритиковала политику администрации президента США Джо Байдена, в том числе решения об отправке военной помощи Украине. Действия Соединенных Штатов она обосновала «высокомерием».

Политик считает, что противостояние Вашингтона с Москвой на Украине больше всего выгодно Пекину: пока военные ресурсы США истощаются, инфляция растет, а мировая торговля страдает, Китай стремится стать «абсолютной сверхдержавой в военном и экономическом отношении». При этом Пекин располагает «самой быстрорастущей армией в мировой истории», отметила она.

«И Америка, и Россия, и Украина обречены, если мы все не сделаем резкого поворота внутрь и не исправим самих себя», — написала Грин.

Трамп, который тоже постоянно критикует политику своего преемника, неоднократно заявлял, что при нем конфликта на Украине не произошло бы, и говорил о способности завершить его «за сутки». Бывший президент обвинял Байдена в том, что его некомпетентность подвела мир к третьей мировой войне.

В ноябре прошлого года Трамп объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Байден в свою очередь пока не озвучил окончательное решение, хотя в Белом доме не раз подчеркивали намерение президента переизбираться на второй срок.

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Теги
Конгресс США санкции Дональд Трамп Джо Байден Доллар
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