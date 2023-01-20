Захарова исключила переговоры с Киевом из-за «оголтелой партии войны»

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украиной управляет «партия войны», поэтому мирные переговоры Москвы и Киева невозможны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

«Утратившая чувство реальности оголтелая «партия войны» сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи», — сказала Захарова.

Она также отметила, что заявления западных стран о возможной поставке Украине танков и другого оружия — «откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте». Представитель МИДа указала, что оно приведет к увеличению числа жертв и опасной эскалации.

Высказываясь о переговорах, Захарова привела позицию украинского президента Владимира Зеленского, его пресс-секретаря Сергея Никифорова и министра обороны Алексея Резникова. В частности, речь идет о словах Зеленского, сказанных в Давосе.

«Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить», — сказал там украинский лидер. В Кремле на это заявили, что для Украины будет лучше, если ее власти как можно раньше осознают, «что Россия и [и ее президент Владимир] Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского». Кроме того, в Кремле призвали Киев проявить готовность учитывать требования России при переговорах, поскольку чем раньше это произойдет, «тем быстрее все закончится».