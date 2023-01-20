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Захарова исключила переговоры с Киевом из-за «оголтелой партии войны»

Захарова: поставки Западом новых вооружений Украине неизбежно приведут к опасной эскалации
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украиной управляет «партия войны», поэтому мирные переговоры Москвы и Киева невозможны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

«Утратившая чувство реальности оголтелая «партия войны» сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи», — сказала Захарова.

Она также отметила, что заявления западных стран о возможной поставке Украине танков и другого оружия — «откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте». Представитель МИДа указала, что оно приведет к увеличению числа жертв и опасной эскалации.

Высказываясь о переговорах, Захарова привела позицию украинского президента Владимира Зеленского, его пресс-секретаря Сергея Никифорова и министра обороны Алексея Резникова. В частности, речь идет о словах Зеленского, сказанных в Давосе.

«Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить», — сказал там украинский лидер. В Кремле на это заявили, что для Украины будет лучше, если ее власти как можно раньше осознают, «что Россия и [и ее президент Владимир] Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского». Кроме того, в Кремле призвали Киев проявить готовность учитывать требования России при переговорах, поскольку чем раньше это произойдет, «тем быстрее все закончится».

Теги
Персоны
МИД Мария Захарова мирные переговоры Украина

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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