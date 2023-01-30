Глава Мюнхенской конференции поддержал поставку истребителей на Украину

Поставка истребителей на Украину была бы адекватной мерой для усиления обороны страны, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ARD.

«Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для того, чтобы более эффективно защищать Украину против атак россиян», — сказал он.

Речь, по его словам, может идти об истребителях советского образца из старых запасов ГДР или американских истребителях F-16.

С точки зрения международного права этот шаг не сделает Запад стороной конфликта, заявил Хойсген. В соответствии с ним, иностранные государства могут поставлять Украине оружие, в том числе боевые танки и самолеты, добавил глава конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после поставок Киеву танков и тяжелого вооружения Запад должен направить в страну авиацию. О том, что украинские власти ведут переговоры о поставке самолетов, сообщал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Отдельные страны, в том числе Нидерланды, допускали поставку истребителей по запросу Киева. Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов писала, что за дискуссии по этому поводу выступили страны Балтии.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус такой шаг исключали. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в Королевских воздушных силах писала, что Лондон также не рассматривает возможность поставок истребителей Украине в данный момент. Вашингтон, по данным Politico, также исключил поставку боевых самолетов прямо сейчас. В американской администрации, по словам источника, указали на «красную линию» в вопросе поддержки Киева Западом.

Россия осуждает Запад за отправку Украине вооружений. Поставки доставят ей «больше страданий» и не помешают достичь целей спецоперации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.