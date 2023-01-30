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Глава Мюнхенской конференции поддержал поставку истребителей на Украину

Глава Мюнхенской конференции по безопасности поддержал поставку истребителей на Украину

Поставка истребителей на Украину была бы адекватной мерой для усиления обороны страны, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире телеканала ARD.

«Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для того, чтобы более эффективно защищать Украину против атак россиян», — сказал он.

Речь, по его словам, может идти об истребителях советского образца из старых запасов ГДР или американских истребителях F-16.

С точки зрения международного права этот шаг не сделает Запад стороной конфликта, заявил Хойсген. В соответствии с ним, иностранные государства могут поставлять Украине оружие, в том числе боевые танки и самолеты, добавил глава конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что после поставок Киеву танков и тяжелого вооружения Запад должен направить в страну авиацию. О том, что украинские власти ведут переговоры о поставке самолетов, сообщал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Отдельные страны, в том числе Нидерланды, допускали поставку истребителей по запросу Киева. Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов писала, что за дискуссии по этому поводу выступили страны Балтии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус такой шаг исключали. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в Королевских воздушных силах писала, что Лондон также не рассматривает возможность поставок истребителей Украине в данный момент. Вашингтон, по данным Politico, также исключил поставку боевых самолетов прямо сейчас. В американской администрации, по словам источника, указали на «красную линию» в вопросе поддержки Киева Западом.

Россия осуждает Запад за отправку Украине вооружений. Поставки доставят ей «больше страданий» и не помешают достичь целей спецоперации, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Мюнхенская конференция по безопасности Украина истребители военная помощь
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