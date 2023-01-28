Подоляк сообщил о переговорах по поставкам ракет для ударов по Крыму

Михаил Подоляк (Фото: president.gov.ua)

Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарофона.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — сказал он.

По словам Подоляка, дальнобойные ракеты нужны для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских вооруженных сил в Крыму. Он добавил, что «партнеры все это понимают», но не могут «отказаться от своего некоторого консерватизма». Подоляк считает, что с этим нужно работать и показывать «страшные картинки» боевых действий.

«Мы должны резонно говорить. Не просто проявлять недовольство чем-то, а четко ежедневно рассказывать — резоны такие-то», — отметил Подоляк.

Ранее о том, что Украина начала переговоры с Западом по поставке авиации говорил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что уже контактировал с неназванным западным коллегой о поставке в страну истребителей F-16.

Из всех европейских стран пока только Нидерланды сообщили, что могут отправить Украине свои истребители F-16. Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра заявил, что правительство страны рассмотрит заявку Украины о поставках F-16, если Киев попросит.

Накануне британская газета The Telegraph писала, что Великобритания сейчас на рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей. Однако Лондон может пойти на это после того, как Россия покинет взятые под свой контроль украинские территории.

При этом украинские военные сегодня заявили о необходимости поставить для ВСУ 24 истребителя. Как заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, лучшим решением стали бы истребители F-16. По его словам, эта модель объединила бы преимущества четырех типов самолетов, применяемых украинскими военными: бомбардировщик Су-24, два типа истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта.