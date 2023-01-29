Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины

В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в телеграм-канале, что звуки сирены прозвучали в 8:15 (9:15 мск). Отбой тревоги начался в 8:35 (9:35 мск), позже заявил Ким.

Утром 26 января украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Днепре, Херсоне, Черкассах, в регионах работали системы ПВО. Позже, после объявления тревоги, взрывы звучали еще в Винницкой области и Одессе.

На следующий день российское Минобороны отчиталось об ударах «по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».