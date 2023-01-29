В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
В нескольких городах Ирана произошли взрывы на заводах Политика, 10:10
«Испытываем облегчение». Почему ситуация в мировой экономике улучшается Pro, 10:07
Российский суперчемпион по боксу назвал причину успеха Александра Усика Спорт, 10:00
Дмитрий Бивол: «В отличие от наших в США боксеры в зал приходят воевать» Спорт, 10:00
Как открыть карту в иностранном банке в 2023 году Инвестиции, 10:00
Песков опроверг получение Путиным искаженных данных об экономике Экономика, 09:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:31
«Хвастаться — нехорошо». Как перестать обесценивать свои достижения Pro, 09:27
Каких наград добились сменившие гражданство спортсмены из России Спорт, 09:00 
«Отмывание данных»: почему нейросети завалили миллиардными исками Pro, 09:00
МИД напомнил об Оруэлле из-за поставок Западом танков Украине Политика, 08:35
В Новой Зеландии четыре человека погибли после трехдневных ливней Общество, 08:32
WP раскрыла создание США «прикрытия» для поставок Германией танков Киеву Политика, 08:07
Военная операция на Украине ,  
0 

В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в телеграм-канале, что звуки сирены прозвучали в 8:15 (9:15 мск). Отбой тревоги начался в 8:35 (9:35 мск), позже заявил Ким.

Утром 26 января украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, Днепре, Херсоне, Черкассах, в регионах работали системы ПВО. Позже, после объявления тревоги, взрывы звучали еще в Винницкой области и Одессе.

На следующий день российское Минобороны отчиталось об ударах «по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

Теги
Воздушная тревога Украина Николаевская область Одесская область
Материалы по теме
На Украине начались задержки поездов после сообщений о взрывах
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
В Винницкой области сообщили о взрывах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter