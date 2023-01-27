Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики на Украине
Российские военные 26 января нанесли удар, в том числе беспилотниками, по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК и транспорта Украины, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что удар наносился «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», а также беспилотниками.
В результате была сорвана переброска вооружений и боеприпасов, в том числе стран НАТО, в зону боевых действий. «Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ», — сказали в министерстве. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, отчитались в военном ведомстве.
Украинские СМИ начали сообщать о взрывах в некоторых областях поздно вечером 25 января. В пятницу в стране несколько раз объявлялась воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Вольнянске в Запорожской области, в Херсоне, Черкассах, в регионах работали системы ПВО. Затем утром после объявления тревоги взрывы звучали в Винницкой области и украинской столице.
В «Укрэнерго» позднее сообщили о повреждении энергетического оборудования в южной, центральной и юго-западной частях Украины.
Россия наносит удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины с октября прошлого года. Президент Владимир Путин называл их ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.