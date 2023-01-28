В Полтавской области демонтируют памятник Александру Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину будет демонтирован в селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Коло ньюс».

Решение о сносе принял исполнительный комитет городского совета Гадяча, к которому административно относится село. После демонтажа монумент передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

Летом украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».



Так, памятники и бюсты Пушкина демонтировали в Харькове, Житомире, Днепре, Черновцах. В селе Александровка Одесской области улицу и переулок Александра Пушкина решили переименовать в честь «защитников Украины».