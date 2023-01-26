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МИД напомнил о сносах памятников после включения Одессы в список ЮНЕСКО

МИД указал на пренебрежение правилами при включении Одессы в список ЮНЕСКО

Решение внести Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО было подготовлено наспех, без соблюдения действующих высоких стандартов организации, следует из заявления, опубликованного на сайте российского МИДа.

«Тем самым западные страны в очередной раз продемонстрировали не только пренебрежение правилами процедуры Комитета всемирного наследия, но и свою готовность принести в жертву сиюминутным геополитическим интересам некогда высокий престиж ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

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