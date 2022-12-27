В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина

В Черновцах на Украине с фасада музыкального театра убрали бюст Пушкина

Фото: oblrada.cv.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бюст Александра Пушкина демонтирован с фасада музыкально-драматического театра имени О.Ю. Кобылянской в Черновцах на западе Украины, сообщил областной совет в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бюст сняли с фасада с помощью автоподъемника. Теперь он будет храниться на складе театра, где уже находится бюст Иосифа Сталина, заявил директор театра Иван Бутняк.

В Черновицком облсовете объявили, что в ближайшее время на странице театра в Facebook опубликуют опрос, чтобы жители Черновцов выбрали, чей бюст займет место Пушкина. Среди вариантов — работавший в XIX веке писатель Юрий Федькович, известный в том числе своими переводами Пушкина на украинский, и поэтесса Леся Украинка.

После начала российской военной операции на Украине активизировался снос памятников и смена названий, связанных с советским прошлым и Россией. В октябре в Черновцах переименовали 57 улиц — например, улице Юрия Гагарина вернули историческое название Вокзальная, а улица Николая Гастелло стала Рошинской. 23 декабря в городе снесли последний памятник Пушкину, сообщил мэр Роман Кличук.