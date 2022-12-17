В Днепре демонтировали памятники Пушкину и Володе Дубинину

В Днепре демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и пионеру-партизану Володе Дубинину, сообщает «Суспiльне».

Володя Дубинин погиб в Керчи в 1942 году при разминировании. Писатели Лев Кассиль и Макс Поляновский написали о нем книгу «Улица младшего сына».

В начале декабря горсовет Днепра принял решение перенести памятники Пушкину, а также ученому Михаилу Ломоносову и писателю Максиму Горькому на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Глава города Борис Филатов заявил, что они «пока постоят там» и «целее будут», указывает «Суспiльне».

Издание отмечает, что всего власти Днепра планируют убрать десять памятников, среди них также монументы военачальника и Героя Советского Союза Ефима Пушкина, который участвовал в боях за освобождение города в 1944 году, и Героя Советского Союза Александра Матросова, который погиб в 19 лет, закрыв своим телом пулеметный огонь немцев.

В 2016 году, когда в Днепре проходил «основной этап декоммунизации», в городе демонтировали 88 памятных знаков, мемориальных досок и иных подобных объектов, пишет «Суспiльне».

В других украинских городах после начала спецоперации тоже стали убирать памятники, связанные с СССР или Россией. Например, в начале декабря в Хмельницкой области демонтировали памятник автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, а в Одесской области — полководцу Александру Суворову.

Памятник Суворову в самой Одессе тоже собираются убрать, как и монумент основательнице города, императрице Екатерине II. За это выступили депутаты городского совета.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя сносы памятников на Украине, вспомнил слова героя романа Михаила Булгакова «Белая гвардия» (его действие происходит в Киеве) Алексея Турбина, который говорил о необходимости повесить «гетмана» за «устройство этой миленькой Украины».