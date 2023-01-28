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Советник Пушилина заявил о «тяжелых боях» под Угледаром

Советник Пушилина Гагин: российские войска закрепились на окраинах Угледара

В районе Угледара (город в 60 км к юго-западу от Донецка) идут тяжелые бои, российские военнослужащие закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города, рассказал «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что российские войска заняли дачные поселки, которые примыкают к городу. В этом районе и идут бои.

Гагин пояснил, что штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны. Украинские войска пользуются ей по аналогии с солевыми шахтами Соледара и подземными конструкциями «Азовстали» в Мариуполе.

Однако в сложившейся обстановке есть и положительные стороны, считает он. По словам Гагина, личный состав противника в этом районе представляет собой «пестрое лоскутное одеяло»: там собраны представители разных подразделений, между которыми зачастую нет коммуникации.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский также сообщал, что российские подразделения закрепились в районе дачных поселков у Угледара. По его словам, передвижение украинских войск в районе города затруднено, поскольку они потеряли контроль над ведущей в населенный пункт трассой из Покровского. По ней ВСУ в Угледаре доставляли подкрепление и боеприпасы.

Кимаковский утверждает, что потеря Угледара станет для украинских войск «серьезным тактическим поражением», поэтому подкрепления сюда стягиваются даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Пока что украинские силы пытаются контратаковать небольшими группами.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее также отмечал, что взятие Угледара российскими войсками может существенно изменить расклад сил на линии соприкосновения. По его словам, это «обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления».

Теги
Военная операция на Украине Денис Пушилин ДНР ВСУ
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