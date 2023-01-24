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Пригожин объяснил бои за Артемовск уничтожением боеспособных частей ВСУ

Пригожин назвал целью боев за Артемовск уничтожение боеспособных частей ВСУ
Украинские военнослужащие эвакуируют раненых во время обстрела на передовой, недалеко от Бахмута
Украинские военнослужащие эвакуируют раненых во время обстрела на передовой, недалеко от Бахмута (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

Киев отправляет на боевые действия в Артемовске (украинское название — Бахмут) «все свои боеспособные части», поэтому задача боев за город — их уничтожение и предотвращение продвижения ВСУ по другим направлениям, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. Его комментарий опубликован в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — сказал он.

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию там «тяжелой и мучительной», а в его офисе заявили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

В январе российские военные сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов возле Артемовска. В частности, под контроль российской армии перешел город Соледар. 11 января Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль всю территорию города и в штурме не участвовали другие подразделения. В тот же день российское Минобороны заявило, что в боях за Соледар участвовали воздушно-десантные войска, которые блокировали город с двух сторон: с севера и юга. Штурмовые отряды, по сообщению Минобороны от 11 января, вели бой в городе.

После критики со стороны Пригожина ведомство указало, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой войск. Минобороны подчеркнуло, что задача по штурму городских кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 января сообщил, что под контролем ВСУ осталась одна дорога, соединяющая Артемовск с внешним миром. Днем ранее он говорил, что в городе идут ожесточенные бои, украинская армия оказывает сопротивление и нет никаких предпосылок, что она «сдается, складывает оружие и отступает». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что бои идут в восточной и южной частях города.

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