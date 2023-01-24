Пригожин объяснил бои за Артемовск уничтожением боеспособных частей ВСУ

Украинские военнослужащие эвакуируют раненых во время обстрела на передовой, недалеко от Бахмута (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

Киев отправляет на боевые действия в Артемовске (украинское название — Бахмут) «все свои боеспособные части», поэтому задача боев за город — их уничтожение и предотвращение продвижения ВСУ по другим направлениям, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. Его комментарий опубликован в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — сказал он.

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию там «тяжелой и мучительной», а в его офисе заявили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

В январе российские военные сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов возле Артемовска. В частности, под контроль российской армии перешел город Соледар. 11 января Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль всю территорию города и в штурме не участвовали другие подразделения. В тот же день российское Минобороны заявило, что в боях за Соледар участвовали воздушно-десантные войска, которые блокировали город с двух сторон: с севера и юга. Штурмовые отряды, по сообщению Минобороны от 11 января, вели бой в городе.

После критики со стороны Пригожина ведомство указало, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой войск. Минобороны подчеркнуло, что задача по штурму городских кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 24 января сообщил, что под контролем ВСУ осталась одна дорога, соединяющая Артемовск с внешним миром. Днем ранее он говорил, что в городе идут ожесточенные бои, украинская армия оказывает сопротивление и нет никаких предпосылок, что она «сдается, складывает оружие и отступает». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что бои идут в восточной и южной частях города.