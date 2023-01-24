Кремль сообщил об отсутствии данных по «пакту о ненападении» для Минска

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
АвтоВАЗ начал выпуск новых пикапов на базе Niva Legend Авто, 14:28
Путин пригласил короля Эсватини Мсвати III на саммит в Петербурге Политика, 14:24
Госдума приняла поправки о публикации обезличенных деклараций депутатов Политика, 14:23
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
Как не стать жертвой мошенников при доставке банковской карты Pro, 14:09
Кремль сообщил об отсутствии данных по «пакту о ненападении» для Минска Политика, 14:05
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров» Бизнес, 13:55
Топ-10 автомобилей не дороже ₽2 млн: в России дешевле просто нет Авто, 13:53
Twitter задолжал за аренду миллионы долларов. На компанию подали в суд Life, 13:53
ГК «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию три новых корпуса Пресс-релиз, 13:48
Заряд бодрости: какие упражнения помогут проснуться с утра Pro, 13:46
Депутат назвал провокацией ЦРУ оскорбление Кадырова от его имени Политика, 13:45
Белоруска вышла в полуфинал Australian Open, победив третью ракетку мира Спорт, 13:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль сообщил об отсутствии данных по «пакту о ненападении» для Минска

В Кремле сообщили об отсутствии данных о предложении Киева Минску по «пакту о ненападении»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

У Кремля нет сведений о возможном предложении Украины к Белоруссии заключить пакт о ненападении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не могу это прокомментировать, не располагаю информацией», — сказал он.

О предложении Киева заключить пакт о ненападении накануне сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, от Украины идут противоречивые сигналы. «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной», — заявил Лукашенко. А с другой — западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать «боевиков и экстремистов», добавил он.

В Белоруссии с октября развернута совместная с Россией группировка войск. Министр обороны республики Виктор Хренин говорил, что подразделения выполняют «сугубо оборонительные задачи».

Белоруссия предоставляет российским военным свою территорию и военную инфраструктуру. Лукашенко объяснял позицию Минска по отношению к спецоперации на Украине так: «Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства».

После начала совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией. В приграничной Ровенской области начали рыть окопы, в регионе также заминировали весь пограничный с Белоруссией периметр. При этом Зеленский подчеркивал, что пока нет непосредственной угрозы на этом направлении, но Украина должна быть готова ко всему.

Читайте на РБК Pro
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
ФНС против бизнеса: какие знаковые решения вынес Верховный суд в 2022-м
Теги
Дмитрий Песков Александр Лукашенко Украина Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
Политика
Reuters узнал о помощи бобров в обороне Украины
Политика
NBC сообщил об окопах ВСУ «в пяти минутах от границы с Белоруссией»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter