В Кремле сообщили об отсутствии данных о предложении Киева Минску по «пакту о ненападении»

Кремль сообщил об отсутствии данных по «пакту о ненападении» для Минска

Фото: Миша Фридман / Getty Images

У Кремля нет сведений о возможном предложении Украины к Белоруссии заключить пакт о ненападении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не могу это прокомментировать, не располагаю информацией», — сказал он.

О предложении Киева заключить пакт о ненападении накануне сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, от Украины идут противоречивые сигналы. «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной», — заявил Лукашенко. А с другой — западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать «боевиков и экстремистов», добавил он.

В Белоруссии с октября развернута совместная с Россией группировка войск. Министр обороны республики Виктор Хренин говорил, что подразделения выполняют «сугубо оборонительные задачи».

Белоруссия предоставляет российским военным свою территорию и военную инфраструктуру. Лукашенко объяснял позицию Минска по отношению к спецоперации на Украине так: «Мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства».

После начала совместных учений вооруженных сил России и Белоруссии президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией. В приграничной Ровенской области начали рыть окопы, в регионе также заминировали весь пограничный с Белоруссией периметр. При этом Зеленский подчеркивал, что пока нет непосредственной угрозы на этом направлении, но Украина должна быть готова ко всему.