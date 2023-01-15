В Ровенской области Украины заявили о минировании границы с Белоруссией

Фото: vitalykoval8 / Telegram

В Ровенской области Украины заминировали весь пограничный с Белоруссией периметр, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

Он рассказал, что на севере региона строят инженерные и фортификационные сооружения, копают противотанковые рвы. Всего укрепляются 229 км границы с Белоруссией, уточнил Коваль. «К тому же север Ровенской области — это сплошные леса и болота», — написал он в телеграм-канале.

Возводить оборонные сооружения помогают местные жители, подчеркнул Коваль. «Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни», — заявил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что в республику прибывают новые российские силы и техника.

В январе в Ровенской области начали рыть окопы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что в Киеве обеспокоены ситуацией на этом направлении. «Мы вынуждены держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал он.

При этом Зеленский подчеркивал, что пока нет непосредственной угрозы на этом направлении, но страна должна быть готова к разным вариантам развития событий. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не видят признаков подготовки наступления российских сил с белорусской стороны.