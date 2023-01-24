Байден призвал конгресс одобрить запрет продажи штурмового оружия

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден призвал обе палаты конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что работал над предыдущим законопроектом, запрещающим продажу оружия, который приняли в 1994 году. По его словам, за десять лет количество массовых расстрелов сократилось. Однако в 2004 году действие закона истекло и штурмовое оружие разрешили продавать, после чего массовые расстрелы «утроились».

Он подчеркнул, что «за короткое время» по всей стране происходила «трагедия за трагедией». В качестве примера он привел массовые расстрелы в Колорадо и Монтерей-Парке, добавив, что акты насилия с применением оружия, о которых не рассказывают СМИ, совершаются ежедневно.

По словам Байдена, большинство граждан США поддерживают запрет.

Один из самых крупных массовых расстрелов за последнее время произошел в США в мае прошлого года. Тогда школе в Ювалде (Техас) 18-летний бывший ученик Сальвадор Рамос застрелил 19 детей и двух взрослых. Нападавший погиб при задержании. При себе у него были пистолет и полуавтоматическая винтовка.

После этого Байден заявил об усталости от бездействия в вопросе ужесточения оружейного законодательства. Он призвал конгресс запретить продажу штурмового оружия и магазинов для большого количества патронов обычным гражданам. Байден указал на «серьезный кризис психического здоровья» в стране. «Мы должны что-то с этим делать», — призвал он.

Позже в США приняли закон об ужесточении контроля за оборотом стрелкового оружия. Он предусматривает усиление проверки биографии покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ. Также он закрывает так называемую лазейку для бойфренда: теперь осужденные за домашнее насилие лица не смогут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями.

День подписания закона Байден назвал знаменательным, а документ — самым значимым законом за последние 30 лет. При этом он отметил, что предстоит еще много работы.