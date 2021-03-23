Число жертв стрельбы в Колорадо выросло до десяти человек

Среди погибших — офицер полиции. Подозреваемый в стрельбе задержан, он ранен. Мотивы стрелка пока неясны

Фото: Joe Mahoney / AP

В результате стрельбы в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли десять человек, в том числе один полицейский, сообщается в Twitter местной полиции. Погибший офицер, 51-летний Эрик Талли, работавший в полиции с 2010 года, одним из первых прибыл на место.

В полиции уточнили, что задержанный ранее подозреваемый является предполагаемым стрелком, он ранен. Окружной прокурор Майкл Догерти пообещал сделать все возможное для того, чтобы добиться справедливости.

«Я всем сердцем с жертвами этого инцидента.

Я благодарен офицерам, которые отреагировали», — сказал, в свою очередь, шеф полиции Боулдера Марис Херольд. Мотивы стрелка пока неясны.

22 марта неизвестный открыл стрельбу в супермаркете на юге Боулдера. Изначально СМИ сообщали, что жертвами стрелка стали шесть человек, в том числе полицейский. Еще двое офицеров были ранены. Одного подозреваемого задержали. По словам очевидцев, раздалось не менее трех выстрелов.