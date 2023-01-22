Десять человек погибли при стрельбе близ Лос-Анджелеса
В результате стрельбы во время празднования китайского Нового года в городе Монтерей-Парк погибли десять человек, сообщил департамент шерифа округа Лос-Анджелес.
В больницы доставили еще десять пострадавших. Их состояние оценивается по-разному — от стабильного до критического.
Стрелявший сбежал с места происшествия, его ищут. Мотивы нападения, как и то, знал ли он жертв, неизвестны.
Мужчина открыл стрельбу в танцевальном зале во время празднования китайского Нового года. Владелец ресторана расположенного неподалеку, Сын Вон Чхве, рассказал Los Angeles Times, что три человека вбежали к нему в заведение и попросили запереть дверь. По их словам, мужчина был вооружен полуавтоматической винтовкой и имел при себе большое количество патронов.
По данным AP, USA Today и Северо-Восточного университета, с начала года в США произошло минимум пять массовых расстрелов.