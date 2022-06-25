Байден ужесточил контроль за оборотом оружия

После почти 30 лет бездействия закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США принят и благодаря этому «дети в школах и общинах будут в большей безопасности», подчеркнул Байден

Джо Байден (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США. Трансляцию вел Белый дом в Twitter.

«Жизни будут спасены», — сказал он. Ссылаясь на семьи жертв стрельбы, президент отметил: «Их послание к нам состояло в том, чтобы что-то сделать. Что ж, сегодня мы это сделали».

Байден назвал 25 июня «знаменательным днем», а подписанный закон — «самым значимым законом за последние 30 лет», ужесточившим меры безопасности в сфере оборота стрелкового оружия.

Однако президент США добавил, что предстоит еще много работы.

Ранее палата представителей США вслед за сенатом одобрила двухпартийный законопроект, предусматривающий серьезные федеральные ограничения на ношение оружия.

Закон поддержали 234 конгрессмена, 193 — выступили против. За него проголосовали все демократы в палате представителей и 14 республиканцев.

Читайте на РБК Pro Pro Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Инструкции Pro «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Почему бизнес и инвесторы взбунтовались против ESG — Financial Times Почему бизнес и инвесторы взбунтовались против ESG — Financial Times Статьи Pro «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай Кейсы Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Статьи

Закон предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую лазейку для бойфренда.

Кроме того, будет выделяться больше средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Национальная стрелковая ассоциация раскритиковала законопроект, тогда как Международная ассоциация начальников полиции и Братский орден полиции его поддержали.

24 мая в школе техасского города Ювальде произошла стрельба. Огонь открыл бывший ученик учреждения, 18-летний Сальвадор Рамос: он забаррикадировался в школе. Полицейские начали штурм здания только спустя час, в результате стрельбы погиб 21 человек: 19 детей и двое взрослых. Нападавший был застрелен при задержании.

Associated Press писало, что стрельба в Ювальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет.

После стрельбы в Ювальде Байден призвал бороться с оружейным лобби США и принять более строгие законы, регулирующие оборот оружия. «Я устал от этого», — подчеркнул тогда он.