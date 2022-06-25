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Политика ,  
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Байден ужесточил контроль за оборотом оружия

После почти 30 лет бездействия закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США принят и благодаря этому «дети в школах и общинах будут в большей безопасности»,  подчеркнул Байден
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США. Трансляцию вел Белый дом в Twitter.

«Жизни будут спасены», — сказал он. Ссылаясь на семьи жертв стрельбы, президент отметил: «Их послание к нам состояло в том, чтобы что-то сделать. Что ж, сегодня мы это сделали».

Байден назвал 25 июня «знаменательным днем», а подписанный закон — «самым значимым законом за последние 30 лет», ужесточившим меры безопасности в сфере оборота стрелкового оружия.

Однако президент США добавил, что предстоит еще много работы.

Конгресс США одобрил ужесточение контроля над огнестрельным оружием
Общество
Фото:Mary Calvert / Reuters

Ранее палата представителей США вслед за сенатом одобрила двухпартийный законопроект, предусматривающий серьезные федеральные ограничения на ношение оружия.

Закон поддержали 234 конгрессмена, 193 — выступили против. За него проголосовали все демократы в палате представителей и 14 республиканцев.

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Закон предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую лазейку для бойфренда.

Кроме того, будет выделяться больше средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Национальная стрелковая ассоциация раскритиковала законопроект, тогда как Международная ассоциация начальников полиции и Братский орден полиции его поддержали.

24 мая в школе техасского города Ювальде произошла стрельба. Огонь открыл бывший ученик учреждения, 18-летний Сальвадор Рамос: он забаррикадировался в школе. Полицейские начали штурм здания только спустя час, в результате стрельбы погиб 21 человек: 19 детей и двое взрослых. Нападавший был застрелен при задержании.

Associated Press писало, что стрельба в Ювальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет.

После стрельбы в Ювальде Байден призвал бороться с оружейным лобби США и принять более строгие законы, регулирующие оборот оружия. «Я устал от этого», — подчеркнул тогда он.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Джо Байден оружие законопроект контроль США

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