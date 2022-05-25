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Байден призвал противостоять оружейному лобби США после стрельбы в школе

Байден заявил об усталости от бездействия в вопросе ужесточения оружейного законодательства, указав, что власти могут повлиять «на эту бойню». Накануне в ходе стрельбы в начальной школе в Техасе погибли 19 детей и два взрослых
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американским властям необходимо бороться с оружейным лобби и ввести дополнительные ограничения в оружейном законодательстве, неспособность принять более строгие законы в этом вопросе вызывает возмущение, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу после стрельбы в техасской начальной школе, передает The Hill.

«Как нация, мы должны спросить, когда, во имя бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?», — поинтересовался Байден. — «Я устал от этого. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню.

Президент США добавил, что настало время «превратить эту боль в действия», призвав дать понять всем должностным лицам в стране: «пора действовать». Байден напомнил, что в декабре 2012 года, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, стрельбу открыли в начальной школе Сэнди-Хук. С тех пор, отметил президент, в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы.

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«Потерять ребенка — это все равно, что оторвать кусок души. В твоей груди пустота. Вы чувствуете, что вас втягивает в это и вы никогда не сможете выбраться», — рассказал американский президент, его слова передает NBC Washington.

Байден также поручил приспустить флаги «в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия» в Белом доме, на военных объектах и государственных зданиях.

Число погибших при стрельбе техасской школе увеличилось до 21
Общество

Стрельба в начальной школе в техасском городе Ювальде произошла накануне, Первые сообщения о событиях в школе поступили 24 мая в 11:43 по местному времени (19:43 мск). Во время стрельбы погиб 21 человек — 18 детей и три взрослых, сообщил сенатор Ролланд Гутьеррес. В Департаменте общественной безопасности при этом уточнили, что погибли 19 детей и два взрослых, передавал CNN. Нападавшим оказался 18-летний мужчина, рассказал Губернатор Грег Эбботт, в ходе задержания полицейскими он погиб.

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Как указывает Associated Press, стрельба в Увальде стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет — со стрельбы в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте. Тогда в результате погибли 20 детей и шесть взрослых.


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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден оружейное законодательство оружие лобби Техас США оборот оружия
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