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Минюст США проверит действия полиции Техаса во время стрельбы в школе

Министерство юстиции США проанализирует действия правоохранителей, прибывших на вызов о стрельбе в начальной школе в техасском Ювалде. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«По просьбе мэра Ювалда Дона Маклафлина Министерство юстиции США проведет критический анализ реагирования сотрудников правоохранительных органов на массовую стрельбу <...> 24 мая», — сказано в сообщении.

В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе
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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Ведомство подготовит независимый отчет о действиях правоохранителей в этот день. Также Минюст намерен убедиться, извлекли ли сотрудники полиции уроки после этих трагических событий. Это должно помочь сотрудникам правоохранительных органов в дальнейшем избегать подобных инцидентов.

Стрельба в школе в Ювалде произошла утром 24 мая — на детей и учителей напал 18-летний бывший ученик школы Сальвадор Рамос. С собой у него были пистолет и полуавтоматическая винтовка. Молодой человек застрелил 19 детей и двоих взрослых, он погиб во время задержания.

Рамос вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). После этого, в 12:03, в экстренные службы позвонила девочка и попросила прислать на место полицию. С тех пор до 12:51, когда в класс ворвалась тактическая группа и застрелила нападавшего, в экстренные службы поступило по меньшей мере восемь звонков.

Директор Техасского департамента общественной безопасности, полковник Стивен Маккроу во время брифинга пояснил, что начальник отдела полиции, который руководил полицейскими, посчитал, что Рамос забаррикадировался внутри здания и что угрозы для жизни детей больше нет. По этой причине он решил дать полицейским время, чтобы те подготовились к штурму. Маккроу назвал это решение «неправильным».

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