Россия запланировала гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

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Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, заявила «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, Россия изучает вопрос поставок продовольствия беднейшим странам, они могут финансироваться из резервного фонда. «Есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие», — отметила Абрамченко. В числе примеров такого сотрудничества она назвала гуманитарную миссию на Кубу.

9 октября 2022 года президент Владимир Путин заявил о готовности помогать беднейшим странам. В ноябре он встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Во время визита лидеры провели переговоры и открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. 28 декабря президенты по телефону обсудили двустороннее сотрудничество и подтвердили готовность к реализации договоренностей в разных сферах.

В 2020 году Россия показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. Она поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на сумму $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. В мае прошлого года Абрамченко говорила, что Россия продолжит экспорт продовольствия, несмотря на западные санкции, введенные в связи с началом военной операции на Украине. В конце октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых.