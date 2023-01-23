Россия запланировала гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Bloomberg узнал о планах Spotify уволить сотрудников вслед за Microsoft Бизнес, 09:29
Рогозин пообещал вернуться в Донбасс до конца января Политика, 09:28
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 09:28
Рогов заявил о позволившем отодвинуть обстрелы наступлении в Запорожье Политика, 09:15
Росреестр зафиксировал спад спроса на жилье в Москве почти на четверть Недвижимость, 09:15
Касперский — о курении: «Демонстрация отсутствия силы воли» Pro, 09:10
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 09:06
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Потанин заявил об «удивительной устойчивости» экономики Экономика, 09:00
Москвичка и две белоруски вышли в четвертьфинал Australian Open Спорт, 08:56
В ЛНР заявили о применении Киевом средств РЭБ под Кременной Политика, 08:52
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 08:41
Сможет ли Китай спасти мир от экономической катастрофы в 2023 году Pro, 08:38
В ЛНР обнаружили схрон с 300 кг взрывчатки Политика, 08:38
Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане открылись без названия Бизнес, 08:36
Политика ,  
0 

Россия запланировала гуманитарные поставки продовольствия на Кубу

Абрамченко: Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу, заявила «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, Россия изучает вопрос поставок продовольствия беднейшим странам, они могут финансироваться из резервного фонда. «Есть и коммерческие поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие», — отметила Абрамченко. В числе примеров такого сотрудничества она назвала гуманитарную миссию на Кубу.

9 октября 2022 года президент Владимир Путин заявил о готовности помогать беднейшим странам. В ноябре он встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Во время визита лидеры провели переговоры и открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. 28 декабря президенты по телефону обсудили двустороннее сотрудничество и подтвердили готовность к реализации договоренностей в разных сферах.

В 2020 году Россия показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. Она поставила в другие страны 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на сумму $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. В мае прошлого года Абрамченко говорила, что Россия продолжит экспорт продовольствия, несмотря на западные санкции, введенные в связи с началом военной операции на Украине. В конце октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых.

Теги
Виктория Абрамченко продовольствие гуманитарная помощь Куба
Материалы по теме
Абрамченко назвала срок, когда пластика в океане будет «больше, чем рыбы»
Общество
Абрамченко рассказала насколько подорожали проекты в «мусорной» отрасли
Бизнес
Экс-глава «ФосАгро» предупредил о риске продовольственной катастрофы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter