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Путин обсудил с президентом Кубы совместные проекты в энергетике

Путин обсудил с президентом Кубы двусторонние отношения и поздравил его с Новым годом
Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Политики обсудили двустороннее сотрудничество и подтвердили готовность к реализации договоренностей, заключенных по итогам ноябрьского визита Диас-Канеля в Россию. Акцент был сделан на совместных проектах в области энергетики, промышленности и других сферах. Президенты договорились продолжать укреплять двустороннее «стратегическое партнерство».

«Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы — Днем освобождения, передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом», — сказано в сообщении.

Диас-Канель приехал в Россию в ночь с 19 на 20 ноября. Это был его первый официальный визит в страну за три года, он продлился три дня. За это время президент Кубы встретился с Путиным, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, а также выступил на пленарном заседании Госдумы. Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, а 22 ноября вместе с Путиным принял участие в церемонии открытия памятника революционеру Фиделю Кастро на севере Москвы.

До этого Путин неоднократно общался с Диас-Канелем по телефону. Президенты беседовали в январе 2022-го и в июне 2021 года.

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