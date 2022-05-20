Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия
Россия продолжит экспортировать излишки производимого в России продовольствия. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.
По ее словам, для поставок власти найдут новые маршруты и новые возможности в других государствах. «Мы вкладывали большие инвестиции в АПК как раз для того, чтобы накормить себя, а излишки реализовывать за рубеж. Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям», — пояснила вице-премьер.
Абрамченко указала, что интерес к российскому продовольствию в мире растет, а антироссийские санкции, введенные в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественным производителям.
Генсек ООН Антониу Гуттериш ранее призвал допустить продукты питания и удобрения российского производства на мировые рынки для решения продовольственного кризиса.
По его словам, российская военная операция усилила эффект ряда действовавших до этого факторов, которые влияли на продовольственный кризис, в частности изменение климата и пандемия COVID-19. Россия, Украина и Белоруссия, подчеркнул Гутерриш, занимают лидирующие позиции в производстве удобрений и продуктов питания.
В начале мая в правительстве Германии заявили об угрозе голода во всем мире, который станет сильнейшим со времен Второй мировой войны. В качестве причин для этого в Берлине назвали последствия распространения коронавируса, засуху и боевые действия на Украине.