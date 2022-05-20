Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Немецкий бизнес заявил об ожиданиях ухудшения экономики страны Бизнес, 02:07
ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов Политика, 01:50
Режиссер Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича Политика, 01:32
Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия Экономика, 00:52
В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях Политика, 00:30
Небензя пообещал экспорт 25 млн т зерна из России Политика, 00:26
В отелях Прибалтики в марте резко выросло число постояльцев из России Бизнес, 00:00
Блинкен заявил, что Украины «не будет» при отказе от сопротивления России Политика, 19 мая, 23:56
Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат Герман Лукьянов Общество, 19 мая, 23:30
Рианна родила сына Технологии и медиа, 19 мая, 23:12
Курский губернатор сообщил о минометном обстреле двух сел Политика, 19 мая, 23:08
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 19 мая, 23:07
Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка Финансы, 19 мая, 23:04
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине Политика, 19 мая, 22:50
Экономика ,  
0 

Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия

Россия продолжит экспортировать излишки производимого в России продовольствия. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

По ее словам, для поставок власти найдут новые маршруты и новые возможности в других государствах. «Мы вкладывали большие инвестиции в АПК как раз для того, чтобы накормить себя, а излишки реализовывать за рубеж. Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям», — пояснила вице-премьер.

Антонов заявил о связи санкций Запада с кризисом продовольствия в мире
Политика
Фото:Shawn Thew / EPA / ТАСС

Абрамченко указала, что интерес к российскому продовольствию в мире растет, а антироссийские санкции, введенные в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественным производителям.

Генсек ООН Антониу Гуттериш ранее призвал допустить продукты питания и удобрения российского производства на мировые рынки для решения продовольственного кризиса. 

По его словам, российская военная операция усилила эффект ряда действовавших до этого факторов, которые влияли на продовольственный кризис, в частности изменение климата и пандемия COVID-19. Россия, Украина и Белоруссия, подчеркнул Гутерриш, занимают лидирующие позиции в производстве удобрений и продуктов питания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Linda Morbe / Unsplash Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
План на ближайшие 5 лет: что ждет ИТ-инфраструктуру компаний в РФ
Статьи
Pro
Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи

В начале мая в правительстве Германии заявили об угрозе голода во всем мире, который станет сильнейшим со времен Второй мировой войны. В качестве причин для этого в Берлине назвали последствия распространения коронавируса, засуху и боевые действия на Украине.

Материалы к статье
Теги
Виктория Абрамченко продовольствие излишки
Материалы по теме
Посол обвинил США в переворачивании ситуации с кризисом продовольствия
Политика
Продовольственные ассоциации ФРГ предупредили о возможном кризисе
Общество
Министр ЕЭК заявил об изменении подхода к продовольственной безопасности
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter