Путин заявил о готовности помогать беднейшим странам

Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова оказывать помощь бедным странам, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — отметил Путин.

Он назвал агропромышленный комплекс одним из ключевых секторов российской экономики, который «год за годом демонстрирует убедительные, достойные результаты». Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — около 150 млн т, в том числе около 100 млн т пшеницы, отметил глава государства.

Однако, указал Путин, из-за беспрецедентного санкционного давления перед сельхозпроизводителями стоят новые задачи. В частности, речь идет о повышении уровня технологического суверенитета: «нужно наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современное отечественное оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций».

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