Абрамченко рассказала о работе над поставками зерна в Египет за рубли

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Россия и Египет прорабатывают возможность оплаты поставок зерна в рублях, сообщила «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — сказала Абрамченко и назвала переход на расчеты в национальных валютах «трендом».

Банк России работает над переходом на новую схему с центробанками других стран, это касается не только поставок продовольствия, добавила вице-премьер.

Россия и Турция осенью провели «эксперимент» по оплате поставок зерна рублями и тот оказался удачным, говорила Абрамченко. К концу декабря Россия экспортировала в другие страны 21 млн т продовольствия, сообщила она.

Российские власти прошлой весной перестали раскрывать товарную структуру и географию внешней торговли. Египет, по словам вице-премьера, стал одним из основных направлений экспорта зерновых. В 2020/21 сельскохозяйственном году он стал первым крупнейшим импортером российского зерна после Турции — обе страны ввезли 8,2 млн и 10,6 млн тонн зерна соответственно, подсчитали в Центре оценки качества зерна при Россельхознадзоре.

По данным Союза экспортеров зерна, в 2021/22 сельскохозяйственном году Россия поставила в Египет 5 млн т пшеницы, или 16,4% от общих объемов. В 2022/23 сельхозгоду (начался 1 июля) объем поставок составил уже 1,8 млн т.