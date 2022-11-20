Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Самолет политика приземлился в московском аэропорту Внуково. Там его встретил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

В Россию кубинского президента пригласил российский коллега Владимир Путин, сказано в сообщении. Визит станет частью поездки, в которую Диас-Канель отправился 16 ноября. В этот день он посетил Алжир. После отъезда из России политик поедет в Турцию и в Китай.

В рамках однодневного визита Диас-Канель проведет переговоры с высшим руководством страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что политик намерен встретиться с Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. В посольстве Кубы в Москве говорили ТАСС, что церемония должна состояться 22 ноября, но Диас-Канель приедет в Россию на несколько дней раньше.

Президент Кубы посещает Россию в третий раз с момента вступления в должность. Политик приехал в страну впервые с 2019 года. Тогда он также встречался с Путиным.

Мигель Диас-Канель — третий в истории Кубы человек, занявший пост председателя Государственного совета. До него эту должность занимали Фидель Кастро и его брат Рауль Кастро. В 2019 году, после восстановления поста президента новой Конституцией, Диас-Канель стал первым за 43 года президентом республики.