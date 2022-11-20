Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Ученые оценили перспективность нового способа восстановления рук и ног Общество, 03:00
Турция нанесла удары по курдским районам в Сирии и Ираке после терактов Политика, 02:45
Мурашко назвал способ увеличить рождаемость в России Общество, 02:45
В Ленинградской области возобновили подачу газа в котельные после аварии Общество, 02:05
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию Политика, 01:48
Spiegel узнала о роспуске форума России и ФРГ «Петербургский диалог» Политика, 01:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» российских войск в ЛНР Политика, 01:13
Глава Пентагона назвал «впечатляющими» вооружения российской армии Политика, 00:54
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 00:45
Глава ДТЭК исключил необходимость уезжать с Украины для экономии энергии Политика, 00:15
Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности Политика, 00:13
WP узнала о соглашении России и Ирана о производстве дронов Политика, 00:08
ЧМ в Катаре — самый дорогой в истории. Вот на что потратили $220 млрд Life, 00:05
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Самолет политика приземлился в московском аэропорту Внуково. Там его встретил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

В Россию кубинского президента пригласил российский коллега Владимир Путин, сказано в сообщении. Визит станет частью поездки, в которую Диас-Канель отправился 16 ноября. В этот день он посетил Алжир. После отъезда из России политик поедет в Турцию и в Китай.

В рамках однодневного визита Диас-Канель проведет переговоры с высшим руководством страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что политик намерен встретиться с Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. В посольстве Кубы в Москве говорили ТАСС, что церемония должна состояться 22 ноября, но Диас-Канель приедет в Россию на несколько дней раньше.

Президент Кубы посещает Россию в третий раз с момента вступления в должность. Политик приехал в страну впервые с 2019 года. Тогда он также встречался с Путиным.

Мигель Диас-Канель — третий в истории Кубы человек, занявший пост председателя Государственного совета. До него эту должность занимали Фидель Кастро и его брат Рауль Кастро. В 2019 году, после восстановления поста президента новой Конституцией, Диас-Канель стал первым за 43 года президентом республики.

Читайте на РБК Pro
Чай и бумажная газета: как CEO Google Сундар Пичаи начинает день
По-прежнему ли госсектор способен привлечь топ-менеджеров зарплатами
Компании по всему миру сокращают персонал. Кого уволят первыми
Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь
Теги
Куба официальный визит
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Президент Кубы впервые за три года посетит Москву и встретится с Путиным
Политика
Путина поздравили по телефону лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter