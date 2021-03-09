Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Какие российские продукты покупают за рубежом

Экспорт в 2020 году вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж: зерно, масложировая, мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сюда входят, в частности, кондитерские изделия, сахар, напитки). В денежном выражении снизились поставки за рубеж только рыбы и морепродуктов.

Основная доля экспорта — традиционно зерно: в 2020 году на него приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции. Всего в 2020-м за рубеж было отгружено 49 млн т зерна на $10 млрд, что на 25% больше в натуральном выражении и на 29% в денежном, чем годом ранее. Рост мировых цен привел, в частности, к большим поставкам пшеницы — на 22%, до 39 млн т в натуральном выражении, а на 29%, до $8,3 млрд, — в денежном. Основным покупателем зерна по итогам года стала Турция (9 млн т на $1,9 млрд).

Поставки за рубеж масложировой продукции выросли на 12%, до 8,1 млн т, в натуральном выражении и на 22%, до $5 млрд, в денежном. Рост обеспечил прежде всего экспорт подсолнечного масла, которого было отгружено 3,7 млн т (+19%) на $2,8 млрд (+28%). Продажи особенно росли в первой половине года после рекордного урожая подсолнечника 2019-го. Крупнейший покупатель всей масложировой продукции — Китай ($1,1 млрд).

Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса: на 53%, до 525 тыс. т, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн, в денежном. Во многом этому способствовало открытие рынка Китая для российского мяса птицы и говядины: в 2020 году эта страна стала крупнейшим покупателем российского мяса.

В свою очередь, девальвация рубля сделала более конкурентоспособными на мировом рынке отечественные молочные продукты и позволила усилить позиции на традиционных рынках постсоветского пространства, указывает управляющий партнер консалтинговой компании Streda Consulting Алексей Груздев. Экспорт молочной продукции в 2020 году вырос в физическом выражении на 16%, до 207 тыс. т, и на 11%, до $318 млн, в стоимостном. Основные покупатели — Казахстан, Белоруссия и Украина. В страны ближнего зарубежья идет и большая часть кондитерских изделий, сахара и напитков. В целом экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился в денежном выражении на 13%, до $4,5 млрд.

Снижение выручки от рыбного экспорта на 2%, до $5,3 млрд (в натуральном выражении отгрузки выросли на 6%, до 2,3 млн т), — следствие пандемии, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Закрытие общепита и снижение покупательской способности привели к глобальному падению спроса на многие виды рыбной продукции и, как следствие, к снижению цен. В частности, серьезно подешевел минтай, один из главных промысловых ресурсов России, отмечает Зверев. По экспорту ударило прежде всего сокращение поставок в Китай: на долю этой страны и Южной Кореи приходится 60% всего экспорта российской рыбы. Спрос на рыбу в Китае начал падать еще в начале пандемии: одним из первых в январе 2020 года пострадал экспорт российских крабов.

В сентябре 2020 года Китай начал ограничивать поставки рыбы из России, из-за того что на упаковках продукции обнаружились следы коронавирусной инфекции: в конце декабря закрылся последний порт, принимавший российскую рыбу.

Каким будет экспорт продовольствия в 2021 году

На 2021 год федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» установлен целевой показатель по поставкам за рубеж в $26 млрд. Минсельхоз ожидает, что он будет выполнен, говорит представитель министерства.

Задачу наращивать поставки за рубеж сельхозпродукции поставил в мае 2018 года президент Владимир Путин. К 2024 году экспорт АПК должен вырасти в 2,2 раза, до $45 млрд. Но в декабре 2020-го Путин обратил внимание на то, что в России существенно выросли цены на продукты, в том числе на те, которые активно вывозились за рубеж. Больше всего подорожали сахар и подсолнечное масло — на 72 и 24% соответственно. Рост цен на базовые продукты не объяснишь пандемией — это «попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», возмущался президент.

Для стабилизации цен на продукты правительство приняло меры: производители договорились с торговыми сетями на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, экспорт зерна сдерживает тарифная квота, по которой с 15 февраля по 30 июня 2021 года за пределы России можно вывезти 17,5 млн т зерна (пшеница, экспортируемая в пределах квоты, до 30 июня облагается пошлиной €50 за тонну). С 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (€25 за тонну) и ячменя (€10 за тонну).

В феврале правительство объявило о введении постоянного механизма, регулирующего экспорт зерна: он предусматривает введение в стране «плавающей» пошлины на вывоз зерна за рубеж, которая будет определяться в зависимости от текущих экспортных цен, — для этого с 1 апреля Мосбиржа будет регистрировать и публиковать цены контрактов. Для семян подсолнечника и рапса действует экспортная пошлина до 30% (не менее €165 за тонну). Минэкономразвития также предлагало установить экспортную пошлину на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем €135 за тонну, но пока эта мера не вводилась.

Увеличению российского экспорта благоприятствуют мировые цены на продовольствие, которые растут второй год подряд, указывает Андрей Сизов. России, по его словам, «есть куда расти по аграрному экспорту», хотя рассчитывать на заметный рост при всех введенных экспортных ограничениях в 2021 году не приходится.

В 2021 году экспорт зерна, по мнению эксперта, может снизиться на фоне сокращения урожая: согласно февральскому прогнозу «Совэкона», пшеницы будет собрано 76,2 млн т, что на 10 млн т меньше, чем в 2020-м. Впрочем, снижение объемов поставок может компенсировать рост мировых цен на зерно, а также увеличение цен и объемов поставок по другим экспортным позициям. Урожай масличных в этом году ожидается выше, чем в прошлом, и их экспорт, вероятно, вырастет, а в животноводческой отрасли сохранятся быстрые темпы наращивания производства мясной и молочной продукции, что также будет способствовать росту поставок, добавляет Сизов.

Герман Зверев не ждет улучшения ситуации по рыбному экспорту в 2021 году. Из-за продолжающегося закрытия портов Китая для российской рыбы и невозможности отгружать продукцию в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспорт по итогам 2021 года может упасть более чем на $500 млн. Прогноз по вылову лососевых не позволяет рассчитывать на показатели 2020 года, что также приведет к снижению доходности поставок за рубеж, констатирует Зверев. По прогнозу ВАРПЭ, по итогам 2021 года российский рыбный экспорт составит около $4 млрд.