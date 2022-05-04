В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Европейский союз настольного тенниса оспорит решение восстановить россиян Спорт, 17:48
Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Pro, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Оппозиция в Ереване начала покидать площадь перед парламентом Политика, 17:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России Бизнес, 17:37
Эксперты предсказали повышение ставки ФРС на 50 б.п. впервые с 2000 года Инвестиции, 17:31
Как санкции и кооперация могут помочь избежать климатической катастрофы Зеленая экономика, 17:30
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включат в Зал славы рок-н-ролла Стиль, 17:28
Суд в Москве приговорил «врио президента СССР» к восьми годам колонии Общество, 17:26
В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона Политика, 17:17
Merlion запустила портал о развитии и продвижении новых ИТ-продуктов РБК+, 17:11
В НАТО заявили, что акт с Россией «не сдержит» действия альянса Политика, 17:10
Минфин раскрыл среднюю цену на нефть Urals Экономика, 17:06
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона

Фото: Daniel Leal / Getty Images
Фото: Daniel Leal / Getty Images

Набережную реки Стугна в городе Васильков (Киевская область) назвали именем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Наталью Баласинович.

«Наша новая набережная, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя великого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине», — пояснила глава Василькова.

Кличко пообещал переименовать в Киеве улицы с «российскими» названиями
Политика
Виталий Кличко

3 мая Джонсон выступил перед Верховной радой Украины. Он заявил, что страна получит новый пакет военной помощи на £300 млн (25,6 млрд руб. по курсу Центробанка России на 30 апреля). Он будет включать «радары для точного определения позиций артиллерии, обстреливающей ваши города, тяжелые беспилотные летательные аппараты для снабжения ваших войск и тысячи приборов ночного видения».

Джонсон также пообещал, что в ближайшее время Лондон поставит Киеву противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные комплексы Stormer, а также бронетехнику. А «долгосрочная цель» помощи Украине со стороны Великобритании — укрепить ее настолько, «чтобы никто никогда больше не посмел напасть» на нее.

Президент Украины Владимир Зеленский, как указано в его Telegram-канале, поблагодарил Джонсона и весь народ Великобритании «за слова, действия и помощь», которую Киев «реально получает».

Материалы к статье
Теги
Борис Джонсон Киевская область Украина
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Во Львове переименуют 30 улиц, названных в честь российских деятелей
Политика
Джонсон назвал поставки оружия Киеву лучшим ответом на события на Украине
Политика
Джонсон описал вариант гарантий безопасности для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter