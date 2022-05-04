В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона

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Набережную реки Стугна в городе Васильков (Киевская область) назвали именем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Наталью Баласинович.

«Наша новая набережная, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя великого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине», — пояснила глава Василькова.

3 мая Джонсон выступил перед Верховной радой Украины. Он заявил, что страна получит новый пакет военной помощи на £300 млн (25,6 млрд руб. по курсу Центробанка России на 30 апреля). Он будет включать «радары для точного определения позиций артиллерии, обстреливающей ваши города, тяжелые беспилотные летательные аппараты для снабжения ваших войск и тысячи приборов ночного видения».

Джонсон также пообещал, что в ближайшее время Лондон поставит Киеву противокорабельные ракеты Brimstone и зенитные комплексы Stormer, а также бронетехнику. А «долгосрочная цель» помощи Украине со стороны Великобритании — укрепить ее настолько, «чтобы никто никогда больше не посмел напасть» на нее.

Президент Украины Владимир Зеленский, как указано в его Telegram-канале, поблагодарил Джонсона и весь народ Великобритании «за слова, действия и помощь», которую Киев «реально получает».