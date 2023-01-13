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The Guardian узнала о планах Джонсона приехать в Киев

The Guardian: Джонсон собирается поехать на Украину и встретиться с Зеленским
Бывший премьер Великобритании в ближайшие месяцы собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет газета. Это будет его четвертая поездка в Киев с начала военных действий
Фото: WPA Pool / Getty Images Europe
Фото: WPA Pool / Getty Images Europe

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет газета The Guardian.

Джонсон, по данным издания, рассказал «друзьям», что намерен в ближайшие месяцы побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Источники на Украине также сообщили, что экс-премьер собирался приехать в Киев, но «конкретной информации» о датах поездки пока нет. По их словам, Зеленский и Джонсон считают друг друга «друзьями». Бывший глава правительства был ярым сторонником президента Украины, когда возглавлял кабинет министров.

Однако, как отмечает The Guardian, союзники Риши Сунака опасаются, что поездка Джонсона может подорвать авторитет нынешнего главы кабмина. Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд считает, что экс-премьер не должен вмешиваться в отношения между двумя странами. «Этот конфликт далек от завершения. Борис не должен оставлять сомнений в том, что он полностью поддерживает № 10, и его визит не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом», — сказал Эллвуд.

Сейчас ситуация вокруг Украины остается «очень хрупкой», поэтому Джонсону «нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским», отмечают собеседники.

Планирующаяся поездка на Украину станет четвертой для бывшего премьера — впервые он побывал там в апреле, а потом в июне и августе.

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Сунак посетил Киев в ноябре. Он также первому позвонил Зеленскому после вступления в должность.

В конце октября газета Financial Times писала, что Джонсон, не ставший выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, хочет и дальше заниматься продолжением поддержки Украины западными странами, в том числе в США.

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Елена Чернышова
Борис Джонсон Украина
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