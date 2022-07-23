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В Закарпатской области улицу Толстого переименовали в честь Джонсона

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

Горсовет города Хуст Закарпатской области Украины принял решение переименовать улицу Льва Толстого в честь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом говорится в Telegram-канале Верховной рады.

«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона», — говорится в сообщении.

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Фото:Edgar Su / Reuters

Кроме того, депутаты переименовали улицу Юрия Гагарина в честь украинского космонавта Леонида Каденюка, улицу Михаила Кутузова — в честь казака Северина Наливайко, улицу Александра Невского — в честь поэта и диссидента Василия Стуса.

Всего в городе и примерно в 40 окрестных селах были утверждены 20 новых названий, отметили украинские власти.

В конце июня стало известно, что в Кривом Роге планируют переименовать улицы, связанные с Россией, назвав их в честь президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американского сенатора украинского происхождения Виктории Спартц и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Имя Байдена предложили дать улице Пушкина, улицу летчика Водопьянова предлагается переименовать в честь британского премьера, а Армавирскую — в честь покойного сенатора Джона Маккейна, писала «Страна.ua».

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