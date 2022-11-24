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Кличко сообщил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева

Кличко: экс-премьеру Великобритании Джонсону присвоено звание почетного гражданина Киева
Кличко отметил, что Джонсон «делал и будет делать все возможное», чтобы Великобритания и мировые лидеры продолжали оказывать необходимую помощь Украине
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Киевский областной совет одобрил решение о присвоении «большому другу Украины» экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине. Спасибо за поддержку!», — написал Кличко в своем Telegram.

Почетный гражданин Киева — почетное звание, которое было учреждено в царской России для присуждения жителям Киева, которые внесли особый вклад в жизнь города. После революции звание было отменено и вновь было учреждено лишь в 1982 году.

Помимо Джонсона звание ранее было присвоено Виталию Кличко, бизнесмену Виктору Пинчуку и др.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В июле 2022 года он ушел в отставку после увольнения сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Пинчера обвиняли в домогательствах, о чем Джонсон знал. До назначения премьером Джонсон был главой британского МИДа, а также мэром Лондона. Выдвигать свою кандидатуру на выборах нового премьера в октябре после отставки Лиз Трасс он не стал.

На посте премьера Джонсон не единожды посещал украинскую столицу и регулярно выступал с поддержкой Киева после начала российской спецоперации. 

Financial Times в конце октября сообщила, что бывший премьер-министр в будущем намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины западными странами. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Джонсон Киев Военная операция на Украине почетный гражданин Виталий Кличко
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