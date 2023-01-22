Боррель обвинил Германию в задержке поставок танков Украине

Боррель: решение о поставках танков на Украину не приняли из-за Германии

Жозеп Боррель (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Страны Запада не приняли окончательного решения о поставках Киеву танков, в первую очередь, из-за позиции Германии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

Дискуссия, по словам Борреля, слишком медленно «продвигается к решению о поставках».

«Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — сказал политик. Он добавил, что одобряет поставки Киеву танков.

«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. <...> Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — отметил Боррель. Он уточнил, что страны ЕС перестали обсуждать поставки на Украину боевых самолетов, и сейчас передают вместо них зенитные орудия.

Всего, по словам Борреля, ЕС оказал Украине помощь на €50 млрд, включая гуманитарную и финансовую.

Власти Германии неоднократно отказывались поставлять Украине танки Leopard, которые она запрашивает. Страна не будет делать это в одиночку, подчеркивали в Берлине. Германия не будет передавать танки Киеву до того, как аналогичный шаг сделают США, говорил канцлер страны Олаф Шольц.

При этом отдельные европейские страны, где эти танки стоят на вооружении, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции. Это сделали, в частности, Польша и Финляндия. Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман в ответ заявила, что передача танков без согласия Германии будет незаконным, так как для этого необходимо разрешение Берлина.

В правительстве Германии возникли разногласия из-за решения Шольца не поставлять Украине танки, писала газета Zeit. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала его «четко» обосновать, почему ФРГ не хочет направлять их Киеву. В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених призвал руководствоваться ясностью и здравомыслием и заявил, что «те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках».

Шольц объяснял отказ поставлять танки нежеланием доводить конфликт до войны между Россией и НАТО.

Россия критикует поставки Украине западного вооружения, заявляя, что оно станет «законной целью» российских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние танков на ход конфликта.