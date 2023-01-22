Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 13:38
В Турции посвятили намаз защите Корана после сожжения книги в Швеции Общество, 13:33
Боррель обвинил Германию в задержке поставок танков Украине Политика, 13:24
Упавшая на Кубке «Первого канала» фигуристка проведет неделю в больнице Спорт, 13:12
Психологи допустили влияние объятий на продолжительность жизни Общество, 13:01
Как в Москве упали продажи дорогих квартир. Инфографика Экономика, 13:00
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 12:52
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Овечкин пропустил первый матч в сезоне из-за травмы Спорт, 12:51
Мужчина открыл стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса Общество, 12:45
Покер помогает успешнее торговать на бирже. К такому выводу пришли в ФРС Pro, 12:45
Хачанов после жалобы Баку снова написал «Арцах, держись» на видеокамере Спорт, 12:31
Рогов заявил о наступлении войск России на двух направлениях в Запорожье Политика, 12:13
Аналитики спрогнозировали рост технологического сектора России на 20–30% Pro, 12:00
Heinz хочет уменьшить долю сахара в продукции на 27 тыс. тонн к 2025 году Социальная экономика, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Боррель обвинил Германию в задержке поставок танков Украине

Боррель: решение о поставках танков на Украину не приняли из-за Германии
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Страны Запада не приняли окончательного решения о поставках Киеву танков, в первую очередь, из-за позиции Германии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario.

Дискуссия, по словам Борреля, слишком медленно «продвигается к решению о поставках».

«Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — сказал политик. Он добавил, что одобряет поставки Киеву танков.

Какое оружие Запад пообещал поставить Украине. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением. <...> Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители», — отметил Боррель. Он уточнил, что страны ЕС перестали обсуждать поставки на Украину боевых самолетов, и сейчас передают вместо них зенитные орудия.

Всего, по словам Борреля, ЕС оказал Украине помощь на €50 млрд, включая гуманитарную и финансовую.

Читайте на РБК Pro
Япония разорвала «порочный круг дефляции». Что происходит с ее экономикой
Санаторий в соседнем городке: каким будет российский туризм в 2023 году
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Что будет с акциями США в 2023-м году: прогноз стратегов с Уолл-стрит

Власти Германии неоднократно отказывались поставлять Украине танки Leopard, которые она запрашивает. Страна не будет делать это в одиночку, подчеркивали в Берлине. Германия не будет передавать танки Киеву до того, как аналогичный шаг сделают США, говорил канцлер страны Олаф Шольц.

При этом отдельные европейские страны, где эти танки стоят на вооружении, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции. Это сделали, в частности, Польша и Финляндия. Представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман в ответ заявила, что передача танков без согласия Германии будет незаконным, так как для этого необходимо разрешение Берлина.

В правительстве Германии возникли разногласия из-за решения Шольца не поставлять Украине танки, писала газета Zeit. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала его «четко» обосновать, почему ФРГ не хочет направлять их Киеву. В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених призвал руководствоваться ясностью и здравомыслием и заявил, что «те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках».

Шольц объяснял отказ поставлять танки нежеланием доводить конфликт до войны между Россией и НАТО.

Россия критикует поставки Украине западного вооружения, заявляя, что оно станет «законной целью» российских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние танков на ход конфликта.

Теги
Германия танки ЕС поставки оружия
Материалы по теме
Германия объяснила нежелание отправлять танки на Украину
Политика
Страны Балтии призвали Германию немедленно дать танки Украине
Политика
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter