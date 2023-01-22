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Zeit узнала о споре в бундестаге из-за решения Шольца по танкам

Zeit: в бундестаге возникли споры из-за решения Шольца по поставкам танков Киеву
В оборонном комитете бундестага призвали поставить танки Украине или «четко» объяснить свой отказ. Представитель фракции СДПГ в нижней палате раскритиковал эту позицию, призвав к здравомыслию в вопросе о танках
Олаф Шольц (слева)
Олаф Шольц (слева) (Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press)

В правительстве Германии возникли разногласия из-за решения канцлера Олафа Шольца о поставках боевых танков Украине. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы глава правительства сделал «четкие» заявления о военной поддержке Украины.

«Если вы не хотите поставлять [танки] Leopard 2, то должны объяснить Украине почему», — заявила парламентарий. По ее словам, дискуссия о поставках танков «не проливает хорошего света на Германию».

В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что в вопросе поставок немецких боевых машин необходимо руководствоваться ясностью и здравомыслием. «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках», — сказал он.

Штрак-Циммерманн возразила, что отправка войск Германией была бы нарушением международного права, а вопрос о поставках самолетов также не подлежит обсуждению.

«Если танк останавливается из-за неправильного управления, то он останавливается. Если самолетом управляют неправильно, потому что в нем находились украинские пилоты, он разбивается. Это совершенно другая категория», —ответила она.

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Мютцених, в свою очередь, заключил, что это «символ всех основных ошибок немецкой внешней политики».

Германия не раз заявляла, что не будет поставлять Украине танки в одиночку. Шольц объяснял отказ тем, что ФРГ не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО.

Тем не менее ряд стран Европы, где на вооружении стоят Leopard, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции, например Польша и Финляндия. Однако для этого необходимо разрешение Берлина.

Der Spiegel узнал, что в Минобороны Германии минувшим летом составили список танков Leopard и некоторые из них могут рассматриваться для поставок Украине. По данным источников, немецкие власти допускают передачу Киеву 19 танков Leopard 2A5.

Как сообщили 19 января Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, если Вашингтон передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь. При этом в Пентагоне заявляли, что пока не видят смысла в поставках Abrams, сославшись на сложность обслуживания.

Россия критикует поставки Украине западного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние танков на ход конфликта.

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Виктория Громова Виктория Громова
Олаф Шольц Украина поставки оружия танки
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