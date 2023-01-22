Zeit узнала о споре в бундестаге из-за решения Шольца по танкам
В правительстве Германии возникли разногласия из-за решения канцлера Олафа Шольца о поставках боевых танков Украине. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.
Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы глава правительства сделал «четкие» заявления о военной поддержке Украины.
«Если вы не хотите поставлять [танки] Leopard 2, то должны объяснить Украине почему», — заявила парламентарий. По ее словам, дискуссия о поставках танков «не проливает хорошего света на Германию».
В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что в вопросе поставок немецких боевых машин необходимо руководствоваться ясностью и здравомыслием. «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках», — сказал он.
Штрак-Циммерманн возразила, что отправка войск Германией была бы нарушением международного права, а вопрос о поставках самолетов также не подлежит обсуждению.
«Если танк останавливается из-за неправильного управления, то он останавливается. Если самолетом управляют неправильно, потому что в нем находились украинские пилоты, он разбивается. Это совершенно другая категория», —ответила она.
Мютцених, в свою очередь, заключил, что это «символ всех основных ошибок немецкой внешней политики».
Германия не раз заявляла, что не будет поставлять Украине танки в одиночку. Шольц объяснял отказ тем, что ФРГ не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО.
Тем не менее ряд стран Европы, где на вооружении стоят Leopard, выразили готовность передать их Киеву в составе международной коалиции, например Польша и Финляндия. Однако для этого необходимо разрешение Берлина.
Der Spiegel узнал, что в Минобороны Германии минувшим летом составили список танков Leopard и некоторые из них могут рассматриваться для поставок Украине. По данным источников, немецкие власти допускают передачу Киеву 19 танков Leopard 2A5.
Как сообщили 19 января Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, если Вашингтон передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь. При этом в Пентагоне заявляли, что пока не видят смысла в поставках Abrams, сославшись на сложность обслуживания.
Россия критикует поставки Украине западного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не преувеличивать возможное влияние танков на ход конфликта.