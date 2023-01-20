Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем Pro, 08:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК И Tetris, 07:59
Посольство назвало план передать активы России Украине дискредитацией США Политика, 07:53
Военные России возвели на спецоперации 2 тыс. км оборонительных рубежей Политика, 07:46
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:22
Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву Политика, 07:12
Турпоток на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое к допандемийному Бизнес, 07:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Reuters узнал об активизации работы в России нефтесервисного гиганта Бизнес, 06:40
В Крыму пообещали «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева Политика, 06:39
Экономисты оценили долю ушедших из России западных компаний Бизнес, 05:59
«РИА Новости» сообщило о взятии бойцами «Викинга» позиций ВСУ в ДНР Политика, 05:59
Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России Политика, 05:35
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву Политика, 05:16
Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 05:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву

Конгрессмен Маккол назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять Киеву ракеты ATACMS

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол назвал трусливым решение администрации президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракеты ATACMS. Заявление конгрессмена опубликовано на сайте комитета.

Маккол также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставить Украине танки Leopard 2. «Эти трусливые решения, основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают эту войну», — сказал Маккол.

В заявлении отмечается, что украинская сторона несколько месяцев просит поставить им ATACMS, чтобы «освободить свою суверенную территорию» и атаковать «пункты командования» российской армии.

Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи объемом $2,5 млрд. В него вошли, в частности, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP, противорадиолокационные ракеты HARM и 350 бронемашин HMMWV.

Поставить Киеву американские ракеты ATACMS дальностью до 300 км страны Запада не соглашаются, несмотря на просьбы Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допускал, что страна может получить их в 2023 году «в зависимости от ситуации на поле боя».

Поставки танков Leopard 2, о которых Киев просит Берлин с самого начала военных действий, также столкнулись со сложностями. Шольц говорил, что Германия передаст машины, но только при условии, что Вашингтон поставит свои танки Abrams. The New York Times писала, что канцлер не хочет быть первым, кто согласится на передачу танков Украине, поскольку опасается испортить «особые отношения» с Россией в будущем.

Читайте на РБК Pro
США и ЕС три года бьются с птичьим гриппом. Почему его не удалось одолеть
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
Уравниловка и круговая порука: что свойственно русской модели управления

CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что администрация Байдена «увязла» в спорах с Германией по поводу отправки танков Украине. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в Вашингтоне обсуждали, почему каждая из сторон не может первой передать Киеву танки, сообщал Time со ссылкой на источник. В частности, Остин заявил, что немецкие Leopard 2 считаются более подходящими для Украины, так как потребляют меньше топлива, чем американские Abrams, более просты обслуживании и широко доступны по всей Европе.

Теги
США Джо Байден ракеты танки Украина
Материалы по теме
Зеленский упрекнул Шольца в «отсутствии политической воли» из-за танков
Политика
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву
Политика
США объявили о пакете помощи Украине с бронемашинами Bradley и Stryker
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter