Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол назвал трусливым решение администрации президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракеты ATACMS. Заявление конгрессмена опубликовано на сайте комитета.

Маккол также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставить Украине танки Leopard 2. «Эти трусливые решения, основанные на ошибочных страхах эскалации, продлевают эту войну», — сказал Маккол.

В заявлении отмечается, что украинская сторона несколько месяцев просит поставить им ATACMS, чтобы «освободить свою суверенную территорию» и атаковать «пункты командования» российской армии.

Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи объемом $2,5 млрд. В него вошли, в частности, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP, противорадиолокационные ракеты HARM и 350 бронемашин HMMWV.

Поставить Киеву американские ракеты ATACMS дальностью до 300 км страны Запада не соглашаются, несмотря на просьбы Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допускал, что страна может получить их в 2023 году «в зависимости от ситуации на поле боя».

Поставки танков Leopard 2, о которых Киев просит Берлин с самого начала военных действий, также столкнулись со сложностями. Шольц говорил, что Германия передаст машины, но только при условии, что Вашингтон поставит свои танки Abrams. The New York Times писала, что канцлер не хочет быть первым, кто согласится на передачу танков Украине, поскольку опасается испортить «особые отношения» с Россией в будущем.

CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что администрация Байдена «увязла» в спорах с Германией по поводу отправки танков Украине. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в Вашингтоне обсуждали, почему каждая из сторон не может первой передать Киеву танки, сообщал Time со ссылкой на источник. В частности, Остин заявил, что немецкие Leopard 2 считаются более подходящими для Украины, так как потребляют меньше топлива, чем американские Abrams, более просты обслуживании и широко доступны по всей Европе.