Посол Украины допустил создание гуманитарного коридора с Россией

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Турция может посодействовать организации обмена пленными между Россией и Украиной, в том числе через создание гуманитарного коридора, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар турецкой газете Daily Sabah.

Он указал, что омбудсмен Турции Шереф Малкоч проводил встречи со своими коллегами из России и Украины и стороны предоставили списки из 200 россиян и 800 украинцев, которые находятся в плену. Кроме того, они согласовали «трехэтапный план», детали которого Боднар не привел.

«Мы считаем, что эта ситуация создаст новый гуманитарный коридор, который позволит обменять не только военных заключенных, но и гражданских лиц», — сказал он.

12 января Малкоч сообщил, что попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поговорить с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским насчет создания гуманитарного коридора для вывоза раненых. Эрдоган эту инициативу поддержал. 16 января турецкий лидер общался с Путиным, в Кремле указывали, что главы государств поднимали вопрос обмена пленными в беседе. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также упоминал идею турецкой стороны о гумкоридоре.

Его российская коллега Татьяна Москалькова 17 января заявила, что договоренностей по вопросу обмена пленными нет, этим вопросом занимается Минобороны. За неделю в январе стороны провели в Турции три встречи.