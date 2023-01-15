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В Киеве сообщили о предложении Турции открыть коридор для раненых военных

Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых
Гуманитарный коридор для возвращения в Россию и Украину гражданских и раненых военных мог бы открыться в Турции, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Татьяна Москалькова заявляла, что не обсуждала его создание
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото: president.gov.ua)

Турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

«Идея турецкой стороны выглядит так, что они хотят стать посредниками. Они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с российскими властями и гражданские лица или раненые военные могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, и после того они будут возвращаться в Украину», — сказал Лубинец (цитата по УНН). Он отметил, что пока это только предложение, которое обсуждают стороны.

В интервью «Укринформу» Лубинец отметил, что идея создания гумкоридора возникла во время общения с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и турецким коллегой Шерефом Малкочем в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что поддерживает его открытие и собирается обсудить предложение с лидерами Украины и России. Эрдоган отмечал, что коридором могли бы воспользоваться раненые из других стран: Сирии, Азербайджана и Ливии.

По словам Лубинца, у Турции «есть определенные возможности влиять на позицию России по отдельным вопросам, чтобы она выполняла договоренности, активизировала процессы». Он отметил посредничество Анкары при заключении продуктовой сделки, позволяющей выводить из украинских портов зерно, застрявшее на территории страны после начала боевых действий.

Лубинец и Москалькова провели в Турции несколько раундов переговоров. Российский омбудсмен 12 января заявила, что тема гуманитарного коридора на них не обсуждалась, о вопросах «глобального, стратегического характера» говорят военные ведомства стран. Уполномоченная призвала «не подменять государственные органы, а действовать слаженно».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
омбудсмен гуманитарный коридор Украина Турция Татьяна Москалькова
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