Турецкий омбудсмен: Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским о гумкоридоре

Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским о гумкоридоре

Президент Турции Эрдоган приветствовал предложение турецкого омбудсмена оказать поддержку в создании гуманитарного коридора между Россией и Украиной и намерен обсудить этот вопрос с Путиным и Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит «сегодня-завтра» с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским инициативу организовать гуманитарный коридор для вывоза раненых, а также женщин и детей, сообщил турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч, передает CNN Türk.

«Если мы сможем добиться успеха после таких переговоров, взаимный обмен ранеными, находящимися в России или на Украине, обмен детьми или женщинами — если мы сможем добиться успеха, это станет одним из наиболее значимых результатов», — передал Малкоч слова Эрдогана.

Омбудсмен пояснил, что он попросил президента Турции оказать поддержку в создании гуманитарного коридора между Россией и Украиной — и Эрдоган приветствовал эту инициативу.

Открыть гуманитарный коридор между двумя странами для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям, женщинам и раненым Малкоч предложил 11 января. Он назвал его «коридором воссоединения».

«Мы постараемся составить «дорожную карту» по правам детей, правам человека, обмену ранеными и пленными <...>. Надеемся, что это произойдет; важно, чтобы договоренности были не на бумаге, а воплощались в жизнь. У нас также есть намерение открыть «коридор воссоединения», — сказал он.

Гуманитарный коридор — тип временной демилитаризованной зоны, он предназначен для обеспечения безопасного транзита гуманитарной помощи в кризисный регион и беженцев из него.

Также накануне в Турции прошли переговоры российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Темой встречи стали обмен пленными, поиски пропавших без вести и другие гуманитарные вопросы.

Позднее у них состоялась вторая за сутки встреча с участием турецкого омбудсмена, а также председателя парламента республики Мустафы Шентопа. Москалькова отметила, что на этих переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».

В то же время Москалькова заверила, что на встрече в Турции она не обсуждала с Лубинцом предложенный Анкарой коридор для раненых. «Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было», — подчеркнула она.

Москалькова добавила, что вопросы «глобального, стратегического характера» обсуждают военные ведомства.