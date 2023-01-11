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Эрдоган призвал открыть коридор для раненых на Украине

Президент Турции Эрдоган: Анкара поддержит открытие коридора с Украины для раненых
С соответствующим предложением выступил турецкий омбудсмен, в Турции также состоялись переговоры российского и украинского уполномоченных по правам человека. Эрдоган отметил, что Турция принимала раненых и из других зон конфликтов
Реджеп Тайп Эрдоган (в центре)
Реджеп Тайп Эрдоган (в центре) (Фото: tccb.gov.tr)

Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для получивших ранения из-за конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

«Шереф (омбудсмен Турции Шереф Малкоч. — РБК) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, речь идет не только об Украине. Он пояснил, что в Турцию привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в госпиталях и отправляли обратно. Анкара продолжит эту деятельность в будущем, заверил Эрдоган.

Малкоч ранее заявил, что Турция хотела бы выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной по еще одному вопросу и добиться открытия гуманитарного коридора между двумя странами для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям. Он назвал его «коридором воссоединения».

Ранее в Турции состоялись переговоры российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. 11 и 12 января в Анкаре проходит международная конференция омбудсменов.

В ночь на 11 января Москалькова сообщила, что обсудила с Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи. Позднее прошла еще одна их встреча, на этот раз в переговорах участвовали Малкоч и председатель парламента Турции Мустафа Шентоп. Москалькова отметила, что на переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».
 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Турция гуманитарный коридор раненые Украина
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