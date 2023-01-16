Кремль: Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной и новый газовый хаб

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной и новый газовый хаб

Путин в ходе разговора с турецким коллегой указал на «деструктивную линию киевского режима», который сделал ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада. Эрдоган предложил взять роль посредника в конфликте

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых они обсудили обмен пленными с Украиной и создание в Турции регионального газового хаба, сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба», — говорится в сообщении.

Эрдоган также затронул вопрос об обмене пленными России с Украиной, в первую очередь ранеными.

Путин, в свою очередь, указал на «деструктивную линию киевского режима», который сделал ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада, наращивающего объемы поставок вооружений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность взять роль посредника для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Стороны также рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе зерна из украинских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.

О том, обсуждался ли вопрос создания гуманитарного коридора для вывоза раненых, а также женщин и детей с Украины, Москва и Анкара не сообщили.

Ранее, 12 января, турецкий уполномоченный по правам человека Шереф Малкоч сообщил, что Эрдоган намерен обсудить «сегодня-завтра» с Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским инициативу по организации гуманитарного коридора.

Эрдоган накануне отметил, что Турция поддерживала Россию, несмотря на «нападки» со стороны других стран. «Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Напротив, мы поддерживали отношения с господином [Владимиром] Путиным так же, как и раньше», — подчеркнул он.

Ранее в январе между Киевом и Москвой прошел обмен военнопленными по формуле «50 на 50». 11 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встречалась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, который передал ей письма российских военнопленных, которые те написали родственникам. 12 января Москалькова сообщила о третьей за неделю встрече с украинским омбудсменом. 15 января Лубинец сообщил, что турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц.