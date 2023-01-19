Сергей Лавров: Россия сделает все для «отрезвления» НАТО и ЕС

Лавров заявил об усилиях Москвы для «трезвости» НАТО и ЕС

Сергей Лавров и Сергей Алейник (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Россия будет делать все, чтобы руководство НАТО и Евросоюза отказалось от неоколониальной политики. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником, трансляцию вел МИД.

«Мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза скорее протрезвели», — сказал Лавров.

Российский министр охарактеризовал членов руководства Евросоюза как «людей зарвавшихся», которые ставят свои «неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства» и свои «неоколониальные мечты».

На заседании главы МИД России и Белоруссии стороны обсудили взаимодействие дипломатических ведомств по реализации положений программы согласованных действий в области внешней политики на 2022–2023 годы, а также координацию действий в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы.

18 января Лавров, подводя итоги внешней политики в 2022 году, сравнил действия Вашингтона с поступками Адольфа Гитлера и Наполеона. По его словам, подтверждением стремления Запада «решить русский вопрос» являются высказывания западных политиков, что «Россия должна претерпеть стратегическое поражение» на Украине.

О том, что поражение России будет условием окончания украинского конфликта, говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявлял в январе, что это отвечает «стратегическим интересам» Риги. Официальный представитель МИДа Мария Захарова высказывание немецкого канцлера назвала врожденным уродством, а заявление Ринкевича — глупостью.