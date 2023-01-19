Дуда спрогнозировал окончание конфликта на Украине переговорами

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Украинский конфликт закончится за столом переговоров. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на полях экономического форума в Давосе. Его слова приводит Wiadomosci.

«Рано или поздно, так или иначе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров. Но в каких условиях? Трудно сказать точно. Одно можно сказать наверняка. <...> Сегодня условий для этого нет», — сказал Дуда, подчеркнув, что для Украины вопрос очевиден: россияне должны покинуть присоединенные территории.

В Кремле считают, что чем раньше Киев будет готов учитывать требования России, «которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил».

Выступая в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить переговоры с Россией, потому что не понимаем, «с кем и о чем их вести». По его словам, Москва должна «найти кого-то» для переговоров, а потом что-то предлагать.

Переговоры России и Украины на уровне делегаций продолжались с конца февраля 2022 года, в мае они были приостановлены. Москва неоднократно выражала готовность продолжить их, однако после включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока президентом будет Владимир Путин. Он допускал диалог на условиях украинской «формулы мира», предусматривающей вывод российских войск и прекращение огня.

Глава МИД России Сергей Лавров называл условия украинского руководства «нереалистичными». В Кремле накануне напомнили, что введенный на Украине запрет на переговоры с Россией по-прежнему действует.