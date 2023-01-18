Дмитрий Песков: Украина исключила для себя возможность переговоров с Россией

Песков напомнил о законодательном запрете Украины на переговоры с Россией

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не против переговоров с Россией, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права

Дмитрий Песков (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Украина, судя по ее законодательству, исключает переговоры с Россией, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвигаемых Киевом условиях диалога.

Украина не отказывается от переговоров, но Россия предлагает не их, а ультиматум, заявил ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифиров. Киев выступает за диалог на универсальных принципах — уважении к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, а также хочет гарантий безопасности и компенсации ущерба, указывал он.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал Песков.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. В Кремле, комментируя это, говорили, что Москве остается ждать изменения позиции нынешнего руководства Украины, либо уже будущего.

На саммите G20 в ноябре Зеленский представил «формулу мира». Среди ее условий он назвал прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В российском МИДе называли требования Киева нереалистичными, а в Кремле указывали, что украинским властям нужно учитывать нынешние реалии, а именно появление в составе России новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.